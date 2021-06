Satechi propose un hub/support inédit pour l'iPad Pro 2021

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Si l'iPad Pro est votre outil de travail au quotidien et que vous êtes à la recherche d'un support et d'un hub pour qu'il se rapproche au maximum d'un ordinateur, vous êtes au bon endroit. La marque Satechi vient de dévoiler un support pour iPad qui sert également de hub. Voyons tout cela en image.



L'outil ultime pour le travail sur iPad Pro

L'iPad Pro 2021 est enfin parmi nous et c'est donc le moment pour les créateurs d'accessoires tiers de sortir l'artillerie lourde. Satechi, marque très connue dans le domaine, propose chaque année des nouveaux accessoires qui s'adaptent aux nouveaux produits d'Apple.



Certains sont classiques et d'autres un peu plus originaux et pour le coup c'est dans la case "original" que ce nouvel accessoire se situe. Comme vous pouvez le constater sur les photos, ce support pour iPad Pro possède une deuxième utilité cachée à l'arrière.

Au-delà de son côté support, celui-ci est également un hub. On retrouve trois fonctionnalités bien pratiques qui ne sont pas disponibles directement sur l'iPad en plus du port USB-C qui remplace l'original occupé par ce hub.

Le port HDMI 4K à 60 Hz

Port USB-C avec sortie jusqu'à 60 W

Port USB-A jusqu'à 5 Gbit/s

Les emplacements pour cartes SD et microSD

Voilà de quoi ravir certaines personnes assez dubitatives sur l'iPad et son manque de ports. À noter bien évidemment qu'il est compatible avec les anciens modèles des années précédentes. Pour finir en beauté, ce support/hub a été pensé pour les déplacements. Ainsi, lorsque vous ne vous en servez plus, il suffit de le plier et de le mettre en mode compact pour le ranger ou l'emporter avec vous, plutôt pratique.



Cet accessoire est d'ores et déjà disponible sur le site de Satechi au prix de 99.99 $ ou bientôt sur Amazon. Sur le site officiel, une réduction de 20% est disponible avec le code IPADPRO jusqu'au 6 juin.