Space Marshals 3 : arrivée du DLC du chapitre 2 apportant 12 nouvelles missions

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

En novembre dernier, le studio Pixelbite nous faisait le plaisir de revenir sur le devant de la scène avec la sortie du jeu Space Marshals 3 (v2.2.0, 1 Go, iOS 13.0). Troisième opus du célèbre dual-stick shooter, ce dernier a été encensé par les amateurs du genre : améliorations des graphismes, du gameplay et de nombreuses animations sont de la partie.

Aujourd'hui, nous avons le droit à une belle mise à jour, notamment la mise en place de la nouvelle DLC contenant le chapitre 2. Ainsi, nous avons le droit à 12 nouvelles missions et de nouvelles mécaniques. Le trailer :

Space Marshals 3 ajoute son second chapitre

Le chapitre deux est disponible !



Dans le chapitre deux, découvrez douze nouvelles missions dans de nombreux environnements regorgeant d’ennemis redoutables, avec de belles récompenses à la clé.

Ainsi, dans le chapitre 2, on retrouve 12 nouvelles missions à jouer sur cette période dans plusieurs nouveaux environnements et propose de nouveaux types d'ennemis et de nouvelles mécaniques de jeu. Pour ceux ayant déjà acheté l'épisode 1, le second coûtera 3,49€ tandis que ceux qui n'ont pas encore opté pour l'achat devront débourser 8,99€ pour vous offrir les deux épisodes. Mais ce Space Marshals 3 vaut largement son prix !



Télécharger le jeu gratuit Space Marshals 3