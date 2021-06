Test : l'AirTag est-il efficace pour retrouver un vélo volé ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1



L'Apple AirTag peut servir à deux catégories de personnes : celles qui ont toujours tendance à tout oublier au quotidien et ceux qui veulent sécuriser leurs biens contre le vol. Le Youtubeur Pannacotech a voulu faire le test avec son vélo, il a volontairement laissé son vélo en pleine nuit dans Toulouse (sans anti-vol) et a attendu que quelqu'un lui vol afin d'essayer de leur retrouver via le réseau Find My Network d'Apple.

L'AirTag est révolutionnaire en cas de vol du vélo

Pour protéger son vélo ou ses biens en général, il y a plusieurs possibilités, vous avez le traqueur qui nécessite une SIM pour la connexion en 3G/4G (afin de vous apporter un suivi en permanence) ou vous avez des produits comme le AirTag qui proposent un suivi gratuit.

En effet, l'AirTag est basé sur le réseau Find My Network qui appartient à Apple, ce système n'est pas conçu pour vous donner la progression exacte du traqueur en temps réel, mais il peut vous aider à retrouver votre bien grâce aux produits Apple aux alentours.



À chaque fois qu'un produit Apple passera à proximité et captera le signal d'un AirTag en mode perdu, celui-ci dénoncera automatiquement la position du AirTag à son propriétaire. Un procédé très efficace surtout quand on sait le nombre de produits Apple qui sont en circulation dans le monde !



Pannacotech a voulu faire l'expérience et répondre à la fameuse question : "est-ce qu'un AirTag me permet de retrouver mon vélo si celui-ci est volé ?". Le YouTubeur a posté sa vidéo en plusieurs parties sur son compte TikTok... Voici ce que ça a donné !

Tout commence par l'achat d'un AirTag, une fois réceptionné et déballé, il faut le connecter à son iPhone afin que l'AirTag soit rattaché à votre compte iCloud. Dès que cette manipulation est effectuée, l'AirTag sait qui est son propriétaire et à qui il doit communiquer sa position !



Pour rendre l'expérience la plus fiable possible, Pannacotech a caché l'AirTag sous la selle de son vélo. Pour éviter que le voleur cherche s'il y a un traqueur avant de voler le vélo, il va soulever la selle, installer le AirTag puis refermer le tout en appliquant du silicone de couleur noire pour que cela donne l'impression que c'est le fabricant du vélo qui l'a fait.

Le moment du vol

Maintenant que tout est en place, il faut que le vélo se fasse voler. Pannacotech va déposer son vélo en plein jour devant la gare de Toulouse sans antivol. Après plusieurs heures d'attente, personne n'ira voler le vélo, une situation inédite qu'on ne verrait jamais en région parisienne !



Le YouTubeur n'a pas dit son dernier mot, il veut absolument qu'on vole son vélo pour voir si l'AirTag permettra de le retrouver.

Il va alors prendre la décision de le laisser toute la nuit (toujours sans antivol) devant la poste d'une petite ville à côté de Toulouse. Moins de monde dans la rue, couvre-feu assez tôt, présence policière moins importante la nuit... Tous les éléments sont réunis pour tenter un voleur.



Sans surprise, le vélo est volé en pleine nuit. À partir de 00h34, Pannacotech perd la trace de son AirTag, c'est justement à partir de ce moment-là que le vélo va se déplacer et quitter le lieu.

Immédiatement, l'AirTag va comprendre qu'il y a un problème (dû au déplacement) et va déclencher le mode perdu.

Où est le vélo ?

Désormais, l'expérience repose entièrement sur la fiabilité du AirTag, le YouTubeur pourra retrouver son vélo uniquement si le traqueur d'objet d'Apple communique une position géographique.

Le lendemain matin, l'application Localiser communique une adresse à 11h25, ce qui veut dire qu'un produit Apple est passé à environ 20 mètres maximum de l'endroit où se trouve le vélo.



Le propriétaire de l'AirTag va alors se rendre à l'endroit indiqué sur l'application, il arrive dans une résidence où se trouve un souterrain avec plusieurs vélos qui semblent tous volés. Dès qu'il s'approche à quelques mètres du lieu, Pannacotech va s'aider des indications précises que lui communique son iPhone grâce à l'Ultra Wideband. On peut apercevoir la distance exacte entre l'iPhone et l'AirTag grâce à une flèche et des données de mesures en mètres.

Où est le voleur ?

C'est bien de retrouver son vélo, mais c'est mieux de prendre la main dans le sac la personne qui vous a volé votre vélo en pleine nuit !

Il va prendre la décision d'attendre le voleur, mais sans succès. Il va alors contacter la gendarmerie pour raconter son histoire et demander une intervention afin de trouver le voleur.

Après une enquête des forces de l'ordre, il s'avère que l'individu de 55 ans est retrouvé et placé en garde à vue. Malheureusement, aucune preuve ne permettra de prouver que c'est bien lui l'auteur du vol, surtout qu'il atteste que ce n'est pas lui le coupable dans cette affaire. Finalement, l'homme sera relâché après plusieurs heures au commissariat.

L'AirTag est utile pour retrouver votre vélo !

Cette expérimentation est un succès, un Apple AirTag permet bien de retrouver un vélo qui a été volé. On se rend tout de même compte qu'il faut quand même une certaine patience, puisqu’entre 00h34 et 11h25, l'AirTag n'a donné aucun signe de vie.



Si vous voulez acheter des AirTags, voici quelques revendeurs :



Retrouvez la vidéo en plusieurs parties sur TikTok ci-dessous.