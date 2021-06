Apple Music implanté nativement dans les Mercedes

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Mercedes n'est pas seulement leader en Formule 1, la marque fait également partie des tout meilleurs du domaine automobile sur route ouverte. La dernière nouveauté en date concerne quelques modèles qui vont bientôt être équipés d'Apple Music directement via Mercedes Me.

Apple Music disponible en natif sur certaines Mercedes

Si dans le monde de l'automobile Tesla fait énormément parler de lui avec ses véhicules électriques et son sulfureux patron connu sous le nom d'Elon Musk, la concurrence continue de taper fort. En tête d'affiche, on retrouve Mercedes qui impressionne par sa capacité à créer constamment des voitures exceptionnelles dont la Mercedes EQS, première berline 100% électrique de la marque présentée récemment.



En parlant de l'EQS, au-delà de son design intérieur à tomber par terre, elle devrait prochainement être équipée nativement d'Apple Music. Comme l'annonce Mercedes, une fois la mise à jour à distance effective, les abonnés d'Apple Music et propriétaire de ce véhicule pourront profiter du service directement sur l'écran info-divertissement de la berline, sans avoir besoin de passer par Apple Car. De plus, le service sera dirigeable via l'assistant vocal "Hey Mercedes".

Apple nous surprend de manière positive et confirme la tendance de ces derniers mois en s'ouvrant encore une fois un peu plus au monde extérieur. Pour rappel, d'autres concurrents dont Spotify sont déjà mis en place à travers Mercedes Me. C'est justement en associant votre compte Mercedes à votre voiture que le service d'Apple sera disponible.



Pour finir, sachez que l'EQS n'est pas la seule car la Classe S et la Classe C seront elles-aussi concernées par cette mise à jour. Pour les autres modèles, pas d'infos pour le moment mais nul doute qu'il faut garder espoir et que cela pourrait prochainement arriver.