Donald Trump est banni de Facebook jusqu'en janvier 2023

Il y a 1 heure

Julien Russo

4



Depuis que Donald Trump n'est plus le Président des États-Unis, l'actualité n'est plus la même. Trump, c'était la guerre commerciale contre la Chine, les coups de gueule contre Apple, l'acharnement contre TikTok et Huawei. Autrement dit, il y avait de l'animation ! Donald Trump avait aussi une réputation d'exprimer tout ce qui lui passait par la tête sur les réseaux sociaux, un comportement qui n'a pas été à son avantage puisqu’aujourd'hui Trump est banni de partout... Enfin pas vraiment !

Donald Trump pourra revenir sur Facebook et Instagram en 2023

Depuis l'incident au Capitole, Donald Trump n'est plus autorisé à utiliser les principaux réseaux sociaux populaires (on pense à Facebook, son favoris Twitter, Instagram...).

Cette décision commune a été prise après que l'ancien président ait été accusé d'avoir encouragé ses partisans à envahir le Capitole le 6 janvier 2021, un grave événement qui a été relayé dans tous les médias du monde.

Aujourd'hui, le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé que l'interdiction de Donald Trump sur Facebook et Instagram ne va pas être définitive, la direction a expliqué mettre en place une sanction qui va durer 2 ans, ce qui signifie que le 45e Président des États-Unis pourra faire son grand retour sur les deux réseaux dès janvier 2023. Cela tombe bien pour lui puisque communiquer sur Facebook et Instagram va être un énorme atout pour la campagne présidentielle de 2024 (puisque c'est quasi sûr qu'il se représentera).



Ce délai ne commence pas à partir d'aujourd'hui, mais à partir de quand Donald Trump a été bloqué sur Facebook et Instagram, ce qui correspond à la deuxième semaine du mois de janvier 2021.

Un porte-parole de Facebook a déclaré au média The Verge :

Nous annonçons aujourd'hui de nouveaux protocoles d'application de la loi à appliquer dans des cas exceptionnels comme celui-ci, et nous confirmons la pénalité limitée dans le temps compatible avec les protocoles que nous appliquons à Mr Trump. Compte tenu de la gravité des circonstances qui ont conduit à la suspension, nous pensons que ses actions constituaient une violation grave de nos règles qui méritent la peine la plus élevée disponible en vertu des nouveaux protocoles d'application. Nous suspendons ses comptes pour deux ans, à compter de la date de la suspension initiale, le 7 janvier de cette année.

Facebook explique tout de même que si cette décision est prise aujourd'hui, elle pourra à tout moment changer à la dernière minute. Le groupe se laisse le temps de réfléchir d'ici à janvier 2023, l'équipe de Mark Zuckerberg va aussi se rapprocher des experts pour évaluer le risque pour la sécurité publique avant la réactivation.

Nous évaluerons les facteurs externes, y compris les cas de violence, les restrictions aux rassemblements pacifiques et d'autres marqueurs de troubles civils. Si nous déterminons qu'il existe toujours un risque grave pour la sécurité publique, nous prolongerons la restriction pour une période déterminée et continuerons à réévaluer jusqu'à ce que ce risque ait diminué.

La page Facebook de Donald Trump est toujours accessible, elle recueille à l'heure actuelle plus de 32 millions de likes. Le dernier message date du 6 janvier 2021, date à laquelle l'ancien Président des États-Unis a perdu l'accès à la gestion de la page.

Le compte Instagram de Trump est aussi disponible, on peut revoir ses anciens posts ainsi que tous les commentaires de ses followers.

