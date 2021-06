Après iPadOS, pourquoi pas iPhoneOS 15 ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

3



Alors que l'an passé nous avions eu plusieurs fuites à propos d'iOS 14, cette année les indiscrétions sont maigres. On imagine qu'Apple travaille sur un iPadOS 15 qui tire parti de la puce M1 du nouvel iPad Pro 2021, et nous avons également eu vent d'un nouveau système appelé homeOS qui pourrait être celui des appareils HomeKit et du HomePod. Cela nous laisse donc avec homeOS, macOS, tvOS, watchOS, iPadOS et iOS. Ce dernier pourrait revenir à iPhoneOS, comme il était initialement nommé.

Un retour aux sources pour iPhoneOS ?

Renommer iOS en iPhoneOS permettrait d'avoir une nomenclature claire, même si l'iPod Touch existe toujours, ou en tout cas tente de subsister. Apple pourrait l'arrêter définitivement, bien que « cela reste un produit de notre gamme » comme le répète de temps en temps la firme.



Pour mémoire, Apple a renommé iPhone OS en iOS en juin 2010 avec la version 4.0. iOS lui-même était une des caractéristiques mises en avant de l'iPhone 4 lors de la keynote de Steve à la WWDC 2010 (un 7 juin, comme cette année pour la WWDC 21). Le changement de marque était principalement dû à l'iPad, mais aussi à l'iPod Touch. Rappelez-vous, c'est aussi à cette époque qu'Apple n'avait que deux systèmes d'exploitation à gérer. Maintenant, il y en a 6.

Aujourd'hui, Apple propose macOS pour Mac, iPadOS pour iPad, watchOS pour Apple Watch, tvOS pour Apple TV et iOS pour iPhone. Même si chaque plate-forme est finalement un fork de macOS, elles ont chacune des interfaces utilisateur et des ensembles de fonctionnalités complètement différents. Avec la marque homeOS potentiellement en route, elle se démarquera encore plus. HomePod exécute actuellement une version de tvOS, il est donc tout à fait logique de lui donner son propre nom à mesure que le produit prend de l'importance. Il serait naturel pour iOS de revenir à ses racines et de reprendre son nom de naissance.



Apple a renommé iOS sur iPad il ya deux ans avec iPadOS, car il a adopté de nouvelles fonctionnalités exclusives. L'iPhone dispose déjà de fonctionnalités exclusives que l'iPad et même l'iPod Touch n'ont pas. Il se trouve également que c'est le système d'exploitation le plus important géré par Apple.

Renommer iOS en iPhoneOS permettrait une harmonisation des appellations, mais aussi à légitimer iPadOS qui n'a pas vraiment été démarqué jusqu'ici.



Et vous, quel est votre avis sur un possible retour vers iPhoneOS 15 ?