La France inflige à Google une amende de 220 millions pour le monopole publicitaire

Il y a 11 heures (Màj il y a 11 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Les autorités françaises luttent souvent contre le monopole mondial imposé par les GAFAM même si ce n'est pas toujours facile. Du coup, chaque procès gagné est une victoire et c'est le cas ce matin avec une amende de 220 millions d'euros infligée à Google. Explications.

Une amende légère pour Google mais qui a le mérite d'exister

Pas plus tard que ce matin, nous vous apprenions que le G7 semble s'être mis d'accord pour qu'une future taxe mondiale soit mise en place pour contrôler plus efficacement le monde du numérique et notamment les GAFAM.



Justement en rapport avec ce sujet, on apprend également ce lundi matin que l'Autorité française de la concurrence vient de coller une amende de 220 millions d'euros à Google pour "monopole publicitaire".



Suite à une enquête après la plainte de quelques médias, les autorités compétentes reprochent à Google d'avoir utilisé ses propres outils, ses propres plateformes pour gérer au mieux la publicité et ainsi générer un maximum de revenus au détriment des autres.

Une pratique dont nous connaissons tous l'existence et qui n'a d'ailleurs pas été contredite par Google, sans doute pris la main dans le sac. Il faut bien évidemment rappeler qu'en toute logique, lorsqu'un géant tel que Google ne fait pas appel, c'est que le montant de l'amende est bien inférieur à ce que la somme générée par le stratagème lui a rapporté.



Pour rentrer rapidement dans les détails, il est reproché à Google d'avoir uniquement utilisé sa plateforme Adx en lien avec son système publicitaire DoubleClick que vous avez sûrement déjà aperçu grâce à la fonction "Rapport de confidentialité" en tant que traqueur sur Safari.



Une petite victoire pour les autorités françaises mais une victoire tout de même tant on sait qu'il est difficile d'accusé les entreprises les plus puissantes de la planète comme Google.



Source