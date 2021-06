[LIVE] Keynote Apple WWDC du 7/06 : iOS 15, macOS 12, watchOS 8, MacBook Pro 2021...

C'est le jour J comme dit Apple. Il est temps de découvrir les nouveautés logicielles de 2021 avec le keynote d'ouverture de la WWDC 21 qui s'annonce palpitant. Cette fois, pas de décalage de calendrier malgré une situation sanitaire internationale instable, place à la présentation du travail des 3000 ingénieurs qui améliorent toute l'année les systèmes d'exploitation des produits Apple. iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 et macOS 12 seront les principaux sujets, peut-être accompagnés par homeOS 15 et quelques surprises du côté du matériel. On s'attend aux MacBook Pro 2021 mais aussi pourquoi pas à une première apparition des Apple Glass. Sans oublier Apple Music Lossless.

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance et sera pré-enregistré par les responsables de la firme, avant un retour à la normale prévu pour septembre.

Quelle heure pour le keynote WWDC 21 ?

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence dédiée aux nouveautés logicielles d'Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés possibles du keynote Apple

La conférence qui ouvrira une semaine consacrée aux développeurs doit lever le voile sur iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 et macOS 12. Mais ce n'est pas tout car nous avons vent de homeOS qui pourrait gérer les appareils HomeKit et les HomePod, ainsi que des annonces matérielles comme les MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces 2021 et même les Apple Glass. Après tout, l'invitation affiche un Memoji avec des lunettes et un semblant d'AR dans les reflets des verres.



Si les nouveautés logicielles devraient être assez minces cette année avec une attention particulière sur iMessage, Safari, Apple Plans et Santé, côté matériel et service on attend aussi du nouveau autour d'Apple Music Lossless et Spatial Audio. On peut espérer les AirPods 3 et les Beats Studio Buds.



Enfin, une possible première apparition des lunettes AR Apple Glass ferait certainement grand bruit et permettrait aux développeurs de commencer à réfléchir à des applications dédiées.

