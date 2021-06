Tim Cook a le droit à son Memoji avant la WWDC 21

Aujourd'hui à 09:21 (Màj aujourd'hui à 09:41)

Alexandre Godard

Nous sommes le 7 juin 2021 et c'est précisément ce soir que commence la WWDC. L'occasion de découvrir pas mal de nouveautés même si cet évènement est principalement produit pour les développeurs. En attendant, Apple vient de mettre en ligne les memojis officiels de ses dirigeants. Un teasing du contenu à venir ce soir ?

Le memoji officiel de Tim Cook

Quoi qu'il arrive, aujourd’hui est un grand jour pour la communauté Apple car ce soir débute la WWDC. Censée durer plusieurs jours, elle ouvrira le bal avec un Keynote à 19 heures autour des prochains OS dont iOS 15, qui paraîtront en septembre prochain.



Selon certaines rumeurs, iMessage devrait se doter de plusieurs nouveautés pour venir concurrencer les applications les plus populaires du marché comme WhatsApp... Pour faire patienter sa communauté, Apple vient de publier le Memoji officiel de Tim Cook. Le PDG d'Apple se retrouve donc sous format cartoon mais ce n'est pas le seul.



En se rendant sur la page officielle, on se rend compte qu'une vingtaine de dirigeants de la Pomme ont également le droit à leur Memoji officiel. Serait-ce là un moyen de nous teaser l'arrivée de nouveautés au niveau des Memojis pas plus tard que ce soir ?



Nous avons hâtes de le découvrir même si bien évidemment ce n'est pas ce que nous attendons le plus. Vivement ce soir.