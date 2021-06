Twitter prêt à lancer les Super Follows pour contrer Onlyfans

Aujourd'hui à 08:00

Medhi Naitmazi

Twitter serait sur le point de lancer sa fonctionnalité "Super Follows" tant attendue, qui fournirait un accès payant au contenu bonus fourni par des personnalités populaires sur le service de microblogging. Un moyen de concurrencer Onlyfans par exemple.



Twitter veut rentabiliser sa base utilisateurs

Twitter cherche à tirer profit de sa base d'utilisateurs et a récemment lancé son abonnement Twitter Blue qui apporte des fonctionnalités aux abonnés. L'entreprise ne s’arrête pas là et continue de travailler sur des options de monétisation.



Selon des images publiées sur Twitter par la chercheuse Jane Manchun Wong, Twitter se prépare à lancer son programme « Super Follows ». Confirmée à l'origine comme étant en cours lors d'une réunion en février avec des analystes, la fonctionnalité fournira du contenu supplémentaire à ceux qui utilisent le service.



Ces éléments supplémentaires pourraient inclure des étiquettes spéciales pour les super abonnés payants, un accès accru à l'utilisateur du compte Twitter et des tweets potentiellement exclusifs et d'autres contenus visibles uniquement par les abonnés.

Les conditions Super Follows

Les dernières découvertes de Wong incluent les exigences pour qu'un compte ait « Super Follows » activé. L'utilisateur doit avoir au moins 18 ans, publier au moins 25 tweets au cours des 30 derniers jours avant la demande d'adhésion et afficher au moins 10 000 abonnés.

Les prix de Super Follows

En échange de l'activation de « Supper Follows » sur un compte et de la fourniture de contenu supplémentaire, les super utilisateurs en question peuvent recevoir des revenus, une partie de l'abonnement payé par les fans. Quant au coût du Super Follow, une image montre un exemple d'utilisateur gagnant 6 250 $ par mois avec un abonnement de 4,99 $ par mois.

Le contenu devrait également entrer dans l'une des nombreuses catégories, mais pas nécessairement uniquement pour tous les âges. Il y a des mentions de "Contenu pour adultes" en tant que catégorie de contenu et la plateforme "OnlyFans" est prise en charge pour les images.

Les autres plates-formes de contenu mentionnées incluent Patreon, Substack, Twitch, YouTube et Facebook.



Bien que l'existence des captures d'écran montre que Twitter est prêt à lancer Super Follows, rien n'indique quand il sera réellement mis en ligne.

