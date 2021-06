Le jeu ROBLOX génère 3 millions par jour sur l'App Store US !

Les jeux mobiles font désormais partie intégrante du marché du jeux vidéo, les développeurs s'y penchant quasiment tous et avec des stratégies de monétisation variées. Dans le cas du marché américain de l'iPhone d'Apple, les jeux représentent plus de 300 millions de dollars de revenus mensuels. parmi eux, Roblox obtient la palme avec près de 3 millions de dollars générés par jour. Oui !



Un classement vertigineux des jeux les plus rentables de juin 2021

Selon les données acquises par Finbold, en juin 2021, les dix jeux iPhone les plus rentables aux États-Unis génèrent en moyenne 11,2 millions de dollars de revenus quotidiens, soit l'équivalent de 336,2 millions de dollars chaque mois. La plate-forme de création de jeux et de jeux en ligne Roblox est en tête du classement avec des revenus estimés à 3,01 millions de dollars par jour ou 92 millions de dollars par mois. Clash of Clans se classe loin derrière avec une moyenne estimée de 1,8 million de dollars de revenus quotidiens. Les revenus comprennent les achats intégrés et le prix d'achat du jeu éventuel. Même si il est loin, Clash of Clans est second et existe depuis 2012...

Derrière c'est un autre "ancien", Candy Crush Saga, qui reste l'application iPhone la plus installée aux États-Unis, avec une moyenne de 23 194 installations par jour et qui génère 1,48 millions de dollars par jour. Derrière, on trouve Pokémon GO avec 22 331 installations quotidiennes et 1,2 millions de dollars de recettes.



Voici le classement complet de juin 2021 :

Pourquoi les jeux comme Roblox rapportent beaucoup ?

Les revenus ci-dessus s'expliquent notamment par le contexte, où les jeux mobiles sont devenus encore plus populaires grâce à la pandémie de coronavirus.



Les blocages généralisés ont obligé la plupart des gens à rechercher des divertissements sur les plateformes numériques, et les taux de pénétration élevés des smartphones ont fait du jeu mobile une option pratique. Les revenus sont un indicateur possible que les jeux ont profité de l'impact résultant de la pandémie, comme les plateformes de streaming vidéo.



Roblox domine la liste grâce à un modèle commercial malin. Une grande partie du contenu de Roblox est gratuite et la société s'est récemment concentrée sur des expansions mondiales et sur l'élargissement de la tranche d'âge du groupe d'utilisateurs. Roblox figurait déjà dans le top en 2020, à l'époque dominé par Fortnite qui s'est fait dégagé de l'App Store.

Roblox c'est quoi ?

Roblox est un jeu vidéo free-to-play et massivement multijoueur en ligne destiné aux enfants et adolescents, créé par David Baszucki, sorti en 2004 en version bêta et en version finale en 2005.



Pour ceux qui ne connaissent pas, la popularité de Roblox tient dans la créativité offerte aux utilisateurs qui peuvent programmer facilement leurs jeux sur le forum dans le langage Lua et les vendre à d'autres utilisateurs en utilisant la monnaie numérique Robux. De plus, Roblox fusionne le jeu avec les structures familières du créateur en ligne et des espaces communautaires popularisés par des plateformes comme YouTube et Twitch.



D'ailleurs, la popularité de Roblox a motivé la décision de l'entreprise de devenir publique par le biais d'une cotation directe en bourse cette année.

Comment les développeurs monétisent les jeux en 2021 ?

En général, la plupart des jeux iPhone les plus rentables aux États-Unis monétisent les utilisateurs grâce à la publicité dans le jeu. De plus en plus de développeurs vendent des espaces publicitaires pour générer des revenus. Ces dernières années, les publicités vidéo ont gagné en popularité, permettant aux utilisateurs de débloquer du contenu de jeu en échange du visionnage d'une publicité.



De plus, le secteur florissant des jeux mobiles a entraîné un afflux d'investissements créant des jeux plus attrayants et souvent conçus pour des parties rapides mais fréquentes.



Au cours de la dernière décennie, Candy Crush est resté l'un des jeux mobiles les plus influents, et le nombre d'installations montre la position du jeu. La popularité du jeu est due au modèle freemium. Le principe de base du jeu est de permettre aux joueurs de gagner et de passer des niveaux avec facilité, donnant un fort sentiment de satisfaction. Ensuite, une fois bloqué, les joueurs dépensent pour progresser.

Nul doute que la croissance va continuer, les nouvelles technologies tels que la réalité augmentée et virtuelle ne manqueront pas d'améliorer l'expérience de jeu.



Il est peut-être temps de tester Roblox, non ?

