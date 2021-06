Apple assure que les nouvelles guidelines ne visent pas les apps comme Grindr

Il y a 2 heures (Màj il y a 15 min)

Alexandre Godard

Selon certaines personnes, Apple souhaite bannir les applications de rencontres gays de l'App Store. Bien évidemment c'est totalement faux, quelques personnes ont mal interprété les nouvelles règles de l'App Store publiées ce lundi. Explications.

Petit quiproquo au sujet des nouvelles directives de l'App Store

Ce lundi avait lieu l'ouverture de la WWDC mais c'est également le jour choisi par Apple pour modifier certaines directives (règles) concernant l'App Store. Numéroté 1.1.4, elle a pour but de clarifier la position du magasin d'apps, siglé de la Pomme, sur l'interdiction des applications de "raccordement".



Plus précisément, cela signifie que les applications contenant de la pornographie ou qui incitent à la prostitution sont totalement interdites. Jusque-là rien d'anormal sauf qu'il y a une petite rumeur qui a pris de l'ampleur et qu'Apple souhaite tout de suite désamorcer.



Suite à la publication de ces nouvelles directives, certains ont interprété cela comme un durcissement des règles contre les applications de rencontres gays tel que Grindr. Pire, ils ont même imaginé qu'Apple allait tout simplement supprimer ces applications de l'App Store.

Une situation sur laquelle est revenu Apple auprès de AppleInsider en déclarant en toute logique que cela ne concernait en aucun cas ce genre d'applications. La firme de Cupertino souhaite simplement bannir les apps qui se servent d'une couverture style "app de rencontre" alors que ce n'est pas le cas.



Si l'on prend légèrement du recul sur cette situation, on se doute qu'Apple n'a aucunement l'intention de bannir les apps de rencontres gays de son App Store. Au contraire, Apple a toujours fait en sorte de promouvoir la liberté pour tous. Cela peut paraître logique mais rien ne vaut une petite clarification sur le sujet de la part du géant américain pour apaiser la situation.