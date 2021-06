Apple commande plus de VCM pour l'appareil photo des iPhone 13 que tout Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Selon un nouveau rapport de Digitimes, les mises à niveau de l'appareil photo à venir sur la gamme iPhone 13 exercent une pression accrue sur les fournisseurs pour qu'ils répondent à la demande d'Apple pour les composants clés de l'objectif.

Les capteurs photos de l'iPhone 13 vont cannibaliser tout le marché



Apple aurait mis en demeure les fabricants taïwanais de composants de moteurs à bobines mobiles* (Voice Coil Motor ou VCM) d'augmenter leur capacité de 30 à 40 % afin de répondre à la demande de l'entreprise, qui devrait dépasser l'ensemble du marché Android cette année.

Les sources du rapport ont souligné que les iPhone 2021 devraient avoir des mises à niveau dans les modules de caméra et les capteurs 3D pour Face ID, ce qui entraînera une utilisation croissante des VCM, ajoutant qu'Apple a également demandé aux fournisseurs de composants liés d'augmenter leurs capacités de 30-40% afin de répondre à sa demande.

Les commandes d'Apple pour les VCM devraient devenir fortes dès ce mois-ci et augmenter en juillet. Pendant ce temps, la demande réduite des fabricants d'Android pour les VCM est en partie due à l'impact des sanctions imposées par Huawei aux États-Unis. Cela dit, les modèles d'iPhone successifs ont nécessité de plus en plus de composants VCM, qui sont impliqués dans les fonctions de mise au point de l'objectif de la caméra, car Apple ne cesse d'augmenter le nombre et la qualité des objectifs dans ses modules de caméra.

Les nouveautés photos des iPhone 13

Cette année, Apple devrait apporter plusieurs améliorations notables à l'appareil photo de l'‌iPhone 13‌. Les nouveaux modèles "Pro" sont susceptibles de comporter un objectif de caméra Ultra Large amélioré avec une ouverture f/1.8 plus large et un objectif à six éléments, certaines rumeurs suggérant que la mise à niveau Ultra Large pourrait concerner les quatre modèles d'iPhone 13.



La stabilisation par déplacement du capteur devrait être étendue à toute la gamme d'iPhone, introduisant des améliorations dans les performances et la stabilisation par faible luminosité en réduisant le mouvement de l'appareil photo, la fonctionnalité étant censée être disponible pour les objectifs Large et Ultra Large des modèles Pro. Une rumeur prétend que les nouveaux modèles ‌iPhone‌ pourront également prendre des vidéos en mode portrait. Apple a d'ailleurs ajouté le mode Portrait sur FaceTime.



En outre, certains prétendent également que les modèles ‌iPhone 13‌ auront des capacités de caméra d'astrophotographie pour capturer le ciel. Cela pourrait impliquer un mode spécial qui s'active lorsque l'iPhone‌ est pointé vers le ciel, permettant à l'appareil de détecter la lune, les étoiles et d'autres artefacts et d'ajuster l'exposition.



Avec toutes ces améliorations, il est donc logique que la bosse de caméra soit légèrement plus imposante, chose qui a été vue à plusieurs reprises dernièrement.



La gamme ‌iPhone 13‌ d'Apple sera dévoilée à l'automne 2021, la société visant un retour à son calendrier de lancement traditionnel de septembre.



* Les moteurs à bobine mobile sont des actionneurs électriques hautement contrôlables adaptés aux applications ne nécessitant qu'un déplacement limité