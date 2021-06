iOS 15 et MacOS 12 permettent de capturer 15s de jeu à la manette

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Les nouvelles mises à jour logicielles iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey d'Apple dévoilées cette semaine introduisent la possibilité de capturer et d'enregistrer les 15 dernières secondes de jeu à tout moment en appuyant longuement sur un bouton désigné sur une manette prise en charge comme la DuaSense de PS5.

Partager 15 secondes de jeu est très facile avec une manette

Au lieu de démarrer et d'arrêter un enregistrement d'écran en passant par le centre de contrôle tout en jouant à un jeu, cette nouvelle fonctionnalité optionnelle permet aux utilisateurs d'iPhone, d’iPad et de Mac de capturer des vidéos de 15 secondes en appuyant simplement longuement sur le bouton Partager (ou Créer) sur une manette de jeu, telle que la manette Xbox Series X/S ou la manette PS5 DualSense.



Apple décrit la fonctionnalité comme "un moyen génial de permettre aux joueurs de capturer une grande bataille de boss, un mouvement de combo incroyable ou un échec épique".



Ce n'est qu'une des nombreuses nouvelles fonctionnalités, petites mais utiles, ajoutées aux dernières mises à jour logicielles d'Apple. iOS 15 et iPadOS 15 en comptent plus de 250 et macOS Monterey environ 180. Tous les systèmes d’exploitation sont maintenant disponibles en version bêta pour les développeurs et seront publiés à l'automne en version finale.