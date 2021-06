Les MacBook Pro 2021 en retard à cause de la pénurie de miniLED

Il y a 7 heures

Alban Martin

Une pénurie de composants mini-LED serait à l'origine des retards dans la production des MacBook Pro 2021 de 14 et 16 pouces, selon un rapport publié aujourd'hui par DigiTimes. Voilà pourquoi Apple ne les a pas présentés lundi lors de l'ouverture de la WWDC 2021.

Les MacBook Pro 2021 bientôt décalés

Après avoir indiqué hier que les expéditions des MacBook Pro 2021 avec puce Apple Silicon devraient commencer au troisième trimestre de l'année en cours, Digitimes nous donne la raison. Selon le rapport complet publié aujourd'hui, Apple avait prévu de produire ces nouveaux MacBook Pro au deuxième trimestre 2021, mais une pénurie de composants d'affichage mini-LED l'a obligé à le repousser de trois mois minimum.

Les sources ont révélé qu'Apple avait initialement prévu de produire en masse les deux ordinateurs portables au deuxième trimestre, mais a repoussé le calendrier en raison des taux de rendement plus faibles que prévu pour les modules miniLED.

Apple a tenu lundi sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference, et malgré certaines rumeurs suggérant que les nouveaux MacBook Pro pourraient être annoncés, aucun matériel n'a fait ses débuts pendant l'événement. Le journaliste fiable de Bloomberg, Mark Gurman, continue d'annoncer que ces nouveaux MacBook Pro pourraient être lancés dès le début de l'été.



Les MacBook Pro 2021 devraient être disponibles dans des tailles de 14 et 16 pouces et comprendront une puce M2 Apple Silicon (ou M1X) avec des performances et une efficacité énergétique améliorées par rapport au processeur M1, annoncé en novembre 2020. Ils présenteront également un design mis à jour, notamment la suppression de la Touch Bar, des bords plus carrés, le retour des ports MagSafe et HDMI, ainsi qu'un écran mini-LED récemment lancé sur l'iPad Pro M1 de 12,9 pouces. Et possiblement de nouveaux coloris.