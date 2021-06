TikTok et WeChat viennent d'être sauvé par Joe Biden

Il y a 3 heures

Julien Russo

Pendant la dernière année du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont compliquées avec des sanctions envers plusieurs applications chinoises. Parmi elles, on compte TikTok et WeChat qui ont été visé par un décret visant à faire interdire l'utilisation des deux apps pour la sécurité nationale américaine.

TikTok et WeChat peuvent maintenant souffler

Sans avoir réellement de preuves, Donald Trump était persuadé que l'application de divertissement TikTok et la messagerie WeChat (très populaire en Chine) étaient toutes les deux contrôlées par le gouvernement chinois pour recueillir des informations personnelles sur les Américains.

Le 7 août 2020, le Président Trump avait signé deux décrets provoquant l'interdiction imminente des deux applications chinoises, l'ancien résident de la Maison-Blanche avait tout de même laissé quelques semaines pour un éventuel rachat par une entreprise américaine.



Finalement, ByteDance avait réussi à faire repousser l'inévitable à plusieurs reprises grâce à des actions en justice, mais le dossier n'a jamais vraiment été clôturé depuis le départ de Donald Trump. Aujourd'hui, tout est entre les mains de Joe Biden, l'actuel président vient justement de terminer la révision du décret exécutif de Trump !

Rapportée par le Wall Street Journal, l'interdiction de TikTok et WeChat aux États-Unis est officiellement de l'histoire ancienne. Les deux applications n'ont plus à avoir peur de se faire interdire du jour au lendemain sur l'App Store et le Google Play Store.

Au lieu de tout abandonner ce qu'avait entrepris Trump, Joe Biden a adopté une approche très différente et nettement moins agressive.

Biden maintient cette volonté de protéger la sécurité nationale américaine, il souhaite donner l'opportunité au département du commerce d'examiner les applications concernées et obtenir un rapport complet des réels risques.

Le département du commerce devra examiner les demandes "impliquant des applications logicielles conçues, développées, fabriquées ou fournies par des personnes qui sont détenues ou contrôlées par un adversaire étranger, y compris la République populaire de Chine, ou soumises à sa juridiction, et qui peuvent présenter un risque excessif ou inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis et du peuple américain".

Plutôt que d'interdire et sanctionner, Joe Biden préfère identifier et évaluer les applications susceptibles de poser problème pour la sécurité des Américains.

Le Président effectue justement ce que souhaitait ByteDance à l'époque du mandat de Donald Trump, l'entreprise s'était toujours dite prête à donner une visibilité complète au gouvernement américain afin de vérifier lui-même qu'il n'y avait aucun programme malveillant visant à surveiller les Américains.

