Quelles nouveautés sur CarPlay avec iOS 15 ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

2



Personne n'en a parlé, mais CarPlay va lui-aussi recevoir une mise à jour à l'automne prochain grâce à iOS 15. Pas de grande révolution bien évidemment, mais quelques ajouts sympathiques. Attention toutefois, la plus grosse nouveauté ne nous concerne pas en France, du moins pas pour le moment. On trouve ainsi des fonds d'écran, les notifications Siri, Driving Focus et Apple Plans+.

CarPlay 2021 : les nouveautés apportées par iOS 15

Le keynote d'ouverture de la WWDC 21 en début de semaine nous a révélé énormément d'informations sur les fonctionnalités à venir dans l'écosystème Apple à la rentrée. L'un des points qui n'a pas été abordé mais dont nous pouvons désormais parler, c'est CarPlay.



Les conducteurs qui utilisent en permanence le système d'Apple dans leur véhicule seront sûrement intéressés par ce qui va suivre, même s'il faut avouer que le programme est en toute logique plus maigre que les 250 nouveautés d'iOS 15. Revenons rapidement en détails sur les nouveautés CarPlay qui arrivent cet automne.

De nouveaux fonds d'écran

Premièrement, sachez que comme l'année dernière avec iOS 14, de nouveaux fonds d'écran seront présents pour habiller votre tableau de bord. Pas de folie, mais ces quatre nouveaux fonds d'écran vous permettront d'avoir un choix encore plus large pour ne pas vous lasser du design. Comme leurs prédécesseurs, ils seront disponibles en thème sombre ou en thème clair.

L'annonce des messages via Siri

Apple s'améliore de plus en plus sur ce point. Pas plus tard que lundi, ils ont annoncé qu'à partir d'iOS 15, Siri sera capable de lire vos notifications dans vos AirPods. Mais rappelez-vous, depuis plusieurs mois maintenant, il est également possible de demander à Siri de lire à voix haute un message écrit que l'on a reçu ou encore d'annoncer le contact qui essaye de nous joindre.



C'est exactement ce qu'Apple va faire mais cette fois-ci au niveau de CarPlay. Si auparavant il fallait appuyer sur un bouton au niveau de l'écran du tableau de bord pour que Siri lise le message à voix haute, désormais vous n'aurez plus rien à faire.

Si la fonction "Annoncer les messages" est activée, Siri lira automatiquement les messages que vous recevez. Voilà de quoi laisser le conducteur un peu plus concentré sur la route, lui qui n'aura plus besoin de quitter la route des yeux pour écouter un message.

Driving Focus

Troisièmement, le mode Focus va lui aussi apparaître dans nos voitures. Pour rappel, ce nouveau mode Focus peut être considéré comme un "Ne pas déranger" mais en beaucoup plus complet. Grâce à lui, vous pourrez configurer vos notifications pour les recevoir au moment voulu pour ne pas être dérangé au travail, au sport...



Pour ce qui est de CarPlay, il sera possible de le mettre en automatique pour qu'il s'active dès le moment où vous montez dans votre voiture. Dans le même style que sur iPhone, l'activation du mode Driving Focus enverra automatiquement une mention à vos contacts iOS qui vous envoient un message pour signaler que vous conduisez et donc vous n'êtes pas disponible dans l'immédiat.



Bien évidemment, vous pourrez tout paramétrer en choisissant quels contacts et quelles applications s'affichent sur votre écran tout durant que vous êtes en Driving Focus. Pour faire simple, c'est exactement la même chose que sur iPhone mais adapté pour la voiture.

Apple Plans +

Le dernier ajout est assez sympathique même s'il ne concerne pas la France pour le moment. Comme annoncé par Apple, certaines villes américaines vont se doter d'un tout nouvel affichage 3D beaucoup plus complet dans Plans qui va simplifier la vie des utilisateurs pour se diriger. Un affichage qui sera bien évidemment implanté dans CarPlay grâce à iOS 15.



Il semblerait que le mode sombre soit également amélioré et donne une meilleure visibilité de la carte mais attention tout de même, nous ne savons pas encore si ce sera pour tout le monde ou seulement pour les villes américaines concernées par le tout nouvel affichage.