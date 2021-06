Les Beats Studio Buds encore aperçus dans les oreilles d'une star

Julien Russo

Apple n'a pas encore annoncé ni commercialisé ses futurs écouteurs sans fil "Beats Studio Buds" et pourtant... Le futur produit est déjà dans les oreilles de nombreuses stars qui n'hésitent pas à les porter lors des photos de paparazzi ou encore sur leurs publications Instagram.

Alex Morgan a été vue avec les Beats Studio Buds

Après avoir aperçu LeBron James à la sortie d'un match avec les Beats Studio Buds ou encore le rappeur Roddy Ricch, on continue cette fois avec la sportive Alex Morgan qui a publié une photo sur Instagram avec les nouveaux écouteurs d'Apple.

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Alexandra Patricia Morgan est très connue aux États-Unis, joueuse internationale américaine de football avec le Pride d'Orlando, la jeune femme semble avoir quelques avantages avec Apple.



En effet, comme beaucoup des joueuses de football aux États-Unis, Alex Morgan utilise les réseaux sociaux pour échanger avec ses fans et les amateurs de football féminin.

Il y a moins de 24 heures, la sportive a publié une photo d'elle et sa fille dans le bus en direction d'un match amical avec l'équipe nationale féminine américaine.

Si cela paraissait normal jusqu'ici, ce qui l'est moins, c'est qu’Alex Morgan détient sur la photo des Beats Studio Buds dans ses oreilles. Pour la première fois, on peut aussi apercevoir la boite de recharge qui est tenue par sa fille sur la photo.

Il s'agit de la deuxième fuite importante organisée par le service marketing d'Apple, puisqu'on se doute que cela n'est pas fait par hasard, surtout quand on voit que la jeune femme est suivie par 9,2 millions d'abonnés sur Instagram !



Reste à savoir encore combien de temps Apple va jouer avec l'impatience des clients qui n'attendent que d'acheter cette nouvelle paire d'écouteurs... Il est possible que la firme de Cupertino profite de son Apple Event de la rentrée (qui est consacré aux annonces matérielles contrairement à la WWDC) pour présenter les Beats Studio Buds.