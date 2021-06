Elon Musk fait la démo de la Model S Plaid et augmente son prix

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

2



L'évènement Tesla du 10 juin qui s'est déroulé en live s'est concentré sur la présentation du nouveau Model S Plaid. Une voiture surpuissante, déroutante et qui n'est pas destinée à tout le monde au vu de son prix. Faisons le point ensemble.

Présentation du Model S Plaid

Pas plus tard qu'hier soir, Elon Musk est monté sur scène lors d'un évènement Tesla pour nous dévoiler certaines caractéristiques de la Model S Plaid qui pour rappel, commence à être livrée aux premiers clients.

Plus rapide qu'une fusée Space X ?

Un modèle haut de gamme qui devrait vous impressionner rien qu'en évoquant ses performances sur route. Pour commencer, rien de plus simple que de parler du fameux 0 à 100 km/h que la Model S Plaid abat en pile 2 secondes (1.99 pour être précis). Une performance qu'aucune autre voiture au monde ne peut réaliser même si certaines hypercars thermiques n'en sont pas loin. Musk a d'ailleurs expliqué pourquoi ce chiffre lui tenait à cœur.

Nous devons montrer qu'une voiture électrique est la meilleure voiture, haut la main. Il doit être clair que les voitures à énergie durable peuvent être les voitures les plus rapides, les plus sûres et peuvent être les voitures les plus excitantes à tous points de vue."

Par la suite, le PDG de Tesla a évoqué la mise en place d'une nouvelle pompe à chaleur et d'un radiateur environ deux fois plus imposant que le précédent. Comme il l'a expliqué, ces ajouts vont permettre à la S Plaid de pouvoir enchaîner les départs arrêtés et de répéter des tours de piste sur circuit sans que la mécanique s'abîme.



Pour ce qui est des chiffres, Tesla indique une autonomie de 620 km et 1020 chevaux. Une autonomie qui devrait d'ailleurs être plus performante de 30% par temps froid grâce justement à cette nouvelle pompe à chaleur. On évoque également une demande d'énergie deux fois moins importante lorsque l'on active le chauffage. Pour ce qui est de la recharge, Tesla indique une recharge à 50% (300 km) en à peine 15 minutes si vous passez par le Superchargeur de la marque.

Et l'intérieur alors ?

Pour ce qui est de l'intérieur, on note l'arrivée d'un tout nouvel écran tactile de 17 pouces, le fameux "iPad" qui sert d'écran info-divertissement. En parlant de divertissement, cet écran sera équipé de 10 téraflops, idéal pour la fluidité des menus et surtout pour les jeux sachant qu'il sera possible d'y brancher une manette sans fil. Pour finir sur cet écran, il y aura une interface plus moderne, une navigation plus étoffée ou encore des gestes plus interactifs au quotidien.



On note également un troisième écran passager, trois chargeurs à induction pour smartphone et un chargeur USB-C de 36W. Du côté insolite, nous aurons bien évidemment le fameux volant (découpé en deux) qui avait fait débat il y a quelques mois et nous n'aurons pas de modes de conduite.



Autrement dit, le véhicule basculera automatiquement entre la marche avant, la marche arrière ou le stationnement. Bien sûr, il est possible dans les paramètres de se remettre en manuel. Ah oui, les fenêtres sont encore plus efficaces contre le bruit afin que le calme soit toujours présent dans l'habitacle.

Prix

Après toutes ces belles promesses qui demandent bien évidemment confirmation en situation réelle, place au sujet qui fâche à savoir le prix. Étant donné que Tesla n'est pas réputé pour proposer des véhicules low-cost et que ce S Plaid est le graal de la marque, le prix grimpe de toute évidence en flèche.



Si vous souhaitez vous offrir ce Model S Plaid, sachez qu'il faudra débourser la somme de 130 000 €. Un prix élevé qui a d'ailleurs grimpé de 10 000 € par rapport au modèle précédent.



N'hésitez pas à l'acheter en bitcoin ! Ah non c'est vrai c'est déjà plus disponible...