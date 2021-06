MacOS 12 Monterey : effacer sans réinstaller, couleur de la souris et Memoji animé

Nous avons déjà vu plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir dans macOS 12 Monterey parmi les 180 ajouts, telles que le mode économie d'énergie, capturer 15 secondes de jeu, utiliser un Mac en tant que second écran, etc, mais il y a quelques secrets et astuces à découvrir.





Memoji animé sur l'écran de connexion

Une nouvelle petite fonctionnalité, mais amusante, dans macOS Monterey est l'ajout d'un Memoji personnalisé sur l'écran de connexion, avec des expressions faciales animées. C'est un plus non négligeable pour les amateurs de personnalisation. Il faut aller dans Paramètres Système > Utilisateurs et Groupes puis un nouveau menu permet de choisir un Memoji à mettre en place. Il réagira selon si vous avez tapé le bon ou le mauvais mot de passe par exemple.

Choisissez votre Memoji pour votre photo de connexion afin d'obtenir des interactions amusantes et personnalisées - comme un message d'accueil lorsque vous vous connectez ou un "à plus tard" lorsque vous vous déconnectez. Si vous tapez le mauvais mot de passe, il secoue même la tête.



Voici un aperçu :

Changer la couleur du pointeur de la souris

Une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité ajoutée à macOS Monterey est la possibilité de personnaliser le contour et la couleur de remplissage du pointeur de la souris afin qu'il soit plus facile à reconnaître lorsqu'il se déplace ou se transforme en un point d'insertion, un réticule, une main ou une autre forme.



Le pointeur peut être personnalisé dans les Préférences Système sous Accessibilité > Affichage > Pointeur.

There is a new accessibility option for customizing the color of the mouse pointer on macOS Monterey. pic.twitter.com/RT0Zis6yKd — Lukas Kubanek (@lukaskubanek) June 11, 2021

Effacer un Mac sous réinstaller macOS

Suivant les traces de l'iPhone et de l'iPad, le Mac a enfin obtenu une option "Effacer tout le contenu et les paramètres" sur macOS Monterey. Cette fonction vous permet d'effacer toutes les données utilisateur et les applications installées par l'utilisateur de votre Mac sans avoir à réinstaller le système d'exploitation macOS, ce qui facilite beaucoup la restauration d'un Mac aux paramètres d'usine, comme quand vous l'avez acheté.

Les Préférences Système offrent désormais une option pour effacer toutes les données utilisateur et les applications installées par l'utilisateur du système, tout en conservant le système d'exploitation actuellement installé. Étant donné que le stockage est toujours crypté sur les systèmes Mac avec du silicium Apple ou la puce T2, le système est instantanément et en toute sécurité « effacé » en détruisant les clés de cryptage.

Dans la version bêta de macOS Monterey, la nouvelle option peut être trouvée en ouvrant l'application Préférences Système et en cliquant sur "Effacer tout le contenu et les paramètres" dans le menu déroulant. Un mot de passe administrateur est requis pour procéder à la restauration du Mac aux paramètres d'usine. Évidemment.