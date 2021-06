La mise à jour de Boot Camp améliore le trackpad sous Windows

Apple vient de publier la version 6.1.15 de Boot Camp, son utilitaire qui permet d'installer Windows sur un Mac. La nouveauté concerne le support amélioré du trackpad des MacBook sous le système de Microsoft.

Boot Camp évolue un peu

C'est par le biais d'un guide utilisateur qu'Apple explique qu'il est enfin possible de personnaliser les gestes du trackpad liées au clic, au clic-droit, aux gestes à trois et quatre doigts, et plus encore comme le pincer pour zoomer. Bien évidemment, cela dépendra également de la version de votre MacBook, les vieux modèles n'ayant pas toute la panoplie qu'on connait actuellement. En fait, la nouvelle version de Boot Camp n'ouvre ces options qu'aux Mac avec puce T2, donc les modèles de moins de 3 ans, mais pas les Mac M1. Ils n'ont pas Boot Camp.

Si vous voulez savoir si votre Mac autorise ces réglages, allez dans le menu Démarrer de Windows puis Paramètres et Périphériques. De là, vous aurez l'entrée "Pavé tactile". Si la mention "pavé tactile de précision" est indiquée, alors vous pourrez paramétrer votre trackpad finement, comme sur macOS.

Enfin, Apple donne un petit conseil aux gamers sur Mac sous Windows : réglez la sensibilité du pavé tactile sur un réglage plus élevé que par défaut. En effet, ce dernier est assez lent.



