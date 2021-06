Test de la double station de charge sans fil Sette Q de Moshi

Depuis que la recharge sans fil s'est démocratisée sur les iPhone et les smartphones sous Android, les accessoiristes proposent quasiment tous des solutions alternatives aux bons vieux chargeurs. Aujourd'hui, on retrouve tellement de stations de charge sans fil, qu'il n'est pas toujours simple de trouver celle qui va nous fournir entière satisfaction et qui répondre à nos attentes. À la rédaction d'iPhoneSoft, nous avons eu l'occasion de tester plusieurs stations de charge de différentes marques et il faut avouer que celle qu'on va vous présenter aujourd'hui a les arguments nécessaires pour vous faire craquer.

Un joli design pour la Sette Q

Nous avons reçu cette semaine l'une des dernières nouveautés de la célèbre marque Moshi, il s'agit de la station de charge Sette Q. La première impression positive que nous avons eue au déballage de la station, c'est le design. Lors du premier contact avec le produit, on comprend très vite que Moshi a longuement travaillé sur l'apparence visuelle de sa station, on y retrouve un tissu avec une texture lisse et très agréable au toucher. De plus, la station se marie à la perfection avec le mobilier qu'on peut avoir dans une chambre ou même un salon.



Si le design n'est pas le principal critère quand on cherche à acheter une station de charge, c'est quand même un petit plus, surtout quand on a le sens du détail pour la décoration de son domicile.

La puissance de charge

Cette station de charge est certifiée QI Extended Power Profile (EPP), cela signifie que les temps de recharge sont accélérés par rapport à la majorité des autres stations de charge.

Nous avons voulu vérifier si les discours commerciaux de Moshi reflétaient bien la réalité, on vous confirme que c'est le cas.

Avec un iPhone 12 Pro Max (qui est limité en charge sans fil à 7,5W), notre iPhone a gagné 17% en seulement 26 minutes de charge. Bien sûr, quand on compare cette vitesse avec la recharge par câble, c'est clairement inférieur, mais comparé aux autres stations et supports de recharge sans fil que nous avons pu tester avec d'autres marques, c'est une belle performance.



La Sette Q de Moshi possède deux modules, vous pouvez par exemple installer un smartphone à droite et le second à gauche, chaque smartphone recevra jusqu'à 15W de puissance chacun. Bien sûr, pour profiter de cette puissance de charge, il faudra (évidemment) que le fabricant de votre smartphone ne bride pas la vitesse de charge.

Ce qui est fantastique, c'est que la Sette Q est aussi capable de recharger un troisième appareil, si comme moi vous n'avez pas les AirPods 2 avec la recharge sans fil pour le boitier, vous allez pouvoir brancher vos écouteurs en filaire grâce au port USB-A de 5W qui se trouve sur le devant de la station de charge.

Moshi explique que celui-ci envoie jusqu'à 5W, ce qui est largement suffisant pour recharger des AirPods !

Information importante sur l'adaptateur : si vous souhaitez recharger 2 iPhone (7,5W x 2), il vous faudra un adaptateur secteur de 30W, si vous souhaitez recharger 2 smartphones sous Android (15W x 2), il vous faudra un adaptateur secteur de 45W.

La température en recharge

Beaucoup de fabricants de stations de charge ont été confrontés à des problèmes de températures, le sujet devient délicat à partir du moment où la fiche technique mentionne deux ou plusieurs bobines. Dans le cas de la Sette Q, nous avons été impressionnés par sa capacité à gérer sa température.

Nous avons rechargé un iPhone 12 Pro Max pendant de longues minutes et la station n'est quasiment pas montée en température, malheureusement nous n'avons pas pu tester quand les deux modules sont utilisés, mais vu comment la station se comporte avec un seul appareil, il est impossible qu'il y ait une surchauffe.

La taille

Quand nous avions vu la Sette Q de Moshi sur internet, on pensait que le produit serait petit et discret. À la réception, on se rend compte que le produit est plus grand qu'on le pensait.

Sur le site de Moshi, voici les dimensions qu'on retrouve : 21,9 x 10 x 1,4 cm. Après vérification, c'est bien ce que l'on retrouve (à peu près) avec l'application AR "Mesures" sur iOS.

Niveau taille, rien de dramatique, mais attendez-vous à quand même devoir faire un peu de place sur votre meuble où vous souhaitez l'installer.

Le contenu de la boîte

Avec la Sette Q de Moshi, vous aurez le câble permettant d'alimenter la station de charge et aussi l'adaptateur secteur USB-C, voici ce qui est écrit sur le site de Moshi.

De notre côté, nous avons bien reçu le câble, mais nous n'avons pas eu l'adaptateur, est-ce un oubli dans le pack ou une erreur sur le site du fabricant ?

Mais bon... Pas de panique, l'adaptateur secteur qui servait à recharger notre iPhone 12 Pro Max s'est porté volontaire pour alimenter la Sette Q.

Le prix et la disponibilité

On va probablement décevoir les addict d'Amazon, mais la Sette Q de Moshi n'est pas encore disponible sur le site de Jeff Bezos. Quand nous avons demandé à Moshi si cela allait venir, l'entreprise nous a expliqué que ça va bientôt être le cas, sans nous communiquer de date.



Pour le moment, si vous souhaitez acheter la Sette Q de Moshi, il faudra passer commande sur le site internet du fabricant. À l'heure actuelle, la station de charge profite d'une promotion spéciale fête des Pères jusqu'au 27 juin 2021.

Normalement commercialisée au prix de 109,95€, elle est temporairement vendue à 99,95€. Si vous êtes intéressé, vous avez quelques jours pour réfléchir et saisir l'occasion de faire une petite économie (toujours bonne à prendre) !

Notre avis

La Sette Q se classe sans aucun doute dans le TOP 3 des stations de charge que nous avons pu tester. Il existe bien sûr moins cher, mais il faut avouer que la Sette Q de Moshi a quand même des caractéristiques convaincantes qui justifient d'y mettre cette somme.

Ce qui nous a beaucoup plu, c'est le contrôle de la température (qui est un atout sur ce type de produit) et le design qui est vraiment magnifique !

Cette station de charge est un bon choix si vous cherchez un appareil fiable pour recharger un iPhone, une boite d'AirPods, ou un smartphone Android.