Bons plans iOS : Beat Cop, Heads up, Remote Pro for Mac

Hier à 20:48 (Màj hier à 20:48)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Beat Cop, Heads up, Remote Pro for Mac. L'occasion d'économiser 37,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

My Pills Reminder (App, iPhone / iPad, v1.0, 2 Mo, iOS 13.0, A2G3 Media inc) passe de 5,49 € à gratuit. Pour de nombreuses personnes, se souvenir de prendre un médicament tous les jours n'est pas chose aisée. Avec My Pills Reminder, n'oubliez jamais de reprendre vos médicaments et vos pilules !



Vous pourrez saisir un nom de pilule, saisir les plages horaires (matin, midi et soir), spécifier le nombre de pilules que vous prenez et choisir une icône de pilule. Flux très intuitif et simple. Vous recevrez une notification push lorsqu'il sera temps pour vous de prendre votre médicament. Après avoir pris la pilule, vous pouvez appuyer sur le rappel de cette dernière et elle sera notée comme étant "prise".



Les + : Pour les grandes têtes en l'air, très pratique

La personnalisation Télécharger l'app gratuite My Pills Reminder





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2021.25, 38 Mo, iOS 14.2, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi. Les + :



Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Blanche-Neige de Grimm (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 147 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. Blanche Neige parviendra-t-elle à échapper à la méchante reine avec l'aide des sept nains ? Deviendra-t-elle la plus belle ? Une aventure extraordinaire remplie de miroirs magiques, de déguisements, de pommes empoisonnées et de trésors cachés. Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire. Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Blanche Neige et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Blanche Neige.



Les + : Une nouvelle façon de lire des livres pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Blanche-Neige de Grimm





StoryToys Le Chaperon Rouge (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 133 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Il était une fois le petit chaperon rouge qui s'aventura au fin fond des bois... Basée sur le classique de Grimm, venez découvrir cette version amusante et interactive du célèbre conte de fées sur une jeune fille et un grand méchant loup.



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Le Petit Chaperon rouge et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Le Petit Chaperon rouge.



Les + : Plus qu'un livre interactif Télécharger l'app gratuite StoryToys Le Chaperon Rouge





Jeux gratuits iOS :

Heads up (Jeu, Mots, iPhone / iPad, v1.6.1, 28 Mo, iOS 10.0, David Kadlcek) passe de 2,29 € à gratuit. Vous connaissez sûrement le célèbre jeu dans lequel vos amis créent des cartes que vous collez à votre tête, dont l'objectif est de deviner quel personnage vous êtes. Heads up représente une nouvelle version mobile de ce jeu où vous voyez les personnages sur l'écran du téléphone. En pivotant le téléphone vers le bas ou vers le haut vous confirmez si vous avez deviné ou non le personnage. À la fin de chaque tour, vous verrez les résultats.



Les + : L'un des meilleurs jeux entre amis

Les nombreux thèmes Télécharger le jeu gratuit Heads up





Cribbage HD (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v3.6.6, 87 Mo, iOS 10.0, WildCard Classics Inc) passe de 4,49 € à gratuit. Un jeu de cartes avec un mode multijoueur en ligne.



Il se joue avec un jeu de 52 cartes normales où les cartes de 2 à 10 valent leur valeur nominale, les as valent 1 et les valets, dames et rois valent 10.



L'objectif est d'être le premier à atteindre 121 points ou plus (en faisant le tour 2 fois de la planche de cribble) accumulés après plusieurs donnes. Les points sont comptés surtout par la combinaison de cartes se produisant durant le jeu, dans une main, ou dans les cartes écartées avant le jeu (qui forment le crib).



Les + : Pour les amateurs de jeux de cartes, découvrez ce jeu merveilleux Télécharger le jeu gratuit Cribbage HD





Drop The Chicken 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3, 347 Mo, iOS 9.0, Blakzero Oy) passe de 1,09 € à gratuit. Drop The Chicken 2 est un jeu de puzzle physique dans lequel vous devez faire en sorte que Chuck, le poulet, tombe et atterrisse dans son nid.



Une sorte de Cut the Rope avec un concept bien à lui, et c'est plutôt bien foutu !



Les + : Un bon jeu bien addictif Télécharger le jeu gratuit Drop The Chicken 2





Promotions iOS :

Assassins Creed Identity (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.8.10, 2,4 Go, iOS 7.0, Ubisoft) passe de 2,29 € à 1,09 €. Jouez au premier action / RPG de la cultissime série ASSASSIN’S CREED. Explorez la renaissance italienne à travers les yeux de votre propre assassin, accomplissez des dizaines de missions et faites la lumière sur l'épique mystère des Corbeaux.



On retrouve enfin les sensations d'un vrai AC mais avec quelques touches en plus plutôt sympathiques. Notre assassin a une grande liberté de déplacements et le côté évolutif (RPG) permet de conserver une bonne durée de vie. Les + : Un excellent jeu d'aventure

Compatible manettes MFI

Un vrai Assassin's Creed Télécharger Assassins Creed Identity à 1,09 €





Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €. Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Les + : Sublime et prenant Télécharger Golf Peaks à 2,29 €





Incredibox (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.2, 154 Mo, iOS 9.0, So Far So Good) passe de 4,49 € à 1,99 €. Avec Incredibox, deviens le chef d’orchestre d’un groupe de human beatbox en quelques taps.



Vous pouvez choisir parmi quatre styles musicaux : Little Miss, Sunrise, The Love et Brésil. Pour créer de la musique, glissez simplement les styles et les tenues sur les personnages. Ils vont boucler et jouer en rythme. Vous pouvez évidemment ajuster le tout via des gestes. IncrediBox vous permet d'enregistrer et de partager vos créations avec le monde et de rivaliser dans les classements.



Les + : Original et captivant, ll n'y a vraiment rien d'autre comme ça dans l'App Store Télécharger Incredibox à 1,99 €