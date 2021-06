Apple dévoile la date de la saison 2 de The Morning Show (+ trailer)

Retardé à cause de la pandémie Covid-19 qui a interrompu le tournage de la saison 2, The Morning Show va faire son grand retour sur Apple TV+ dès le 17 septembre 2021. Le géant californien vient de mettre en ligne sur YouTube la bande-annonce des prochains épisodes.

On a hâte !

Produite par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, la série The Morning Show qui met en avant le mouvement #MeToo s'est rapidement vu renouveler pour une seconde saison. Le programme a participé à la popularité d'Apple TV+ sur les premiers mois de son lancement et a conquis le coeur des abonnés avec une histoire bouleversante et remplie de rebondissements.



L'attente a été longue, mais nous voyons enfin le bout du tunnel pour l'arrivée des nouveaux épisodes de The Morning Show. Via un communiqué de presse, Apple a annoncé que la saison 2 débarque en exclusivité sur Apple TV+ dès le 17 septembre 2021.

À l'occasion de cette bonne nouvelle, Apple a mis en ligne sur YouTube la bande-annonce de la saison 2, ce qui permet d'avoir les premières images des futurs épisodes à retrouver à la rentrée.

Le communiqué explique également que la saison 2 possèdera 10 épisodes avec un rythme d'un épisode par semaine, une technique devenue un classique pour conserver le plus longtemps possible les abonnés Apple TV+.



Apple a aussi rappelé les récompenses qu'a reçues la première saison de The Morning Show :

Dans sa première saison, la performance de Crudup dans le rôle de Corey Ellison a remporté une victoire aux Emmy Awards dans la catégorie Second Actor in a Drama Series, en plus d'un Critics Choice Award. La puissante performance d'Aniston dans le rôle d'Alex Levy a remporté un SAG Award pour la performance exceptionnelle d'une actrice dans une série dramatique. The Morning Show a également reçu des nominations de la Television Critics Association pour sa nouvelle émission exceptionnelle et un TV Choice Award pour la meilleure nouvelle dramatique.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine.