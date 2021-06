Le masque n’est plus obligatoire dans les Apple Store US

Medhi Naitmazi

Nouvelle étape dans le retour à la vie normale. Apple n'exigera plus que les clients vaccinés portent des masques dans ses magasins de détail aux États-Unis, un changement majeur de politique par rapport au mois dernier, selon un rapport de Bloomberg.

Les vaccinés peuvent retirer le masque en Apple Store

Le nouveau changement, qui devrait entrer en vigueur ce mardi, n'obligera plus les clients qui ont été entièrement vaccinés contre COVID-19 à porter des masques dans les Apple Stores aux États-Unis. Bloomberg explique qu'Apple a informé les dirigeants et le personnel de la vente au détail du changement, mais que en revanche, les employés continueront d'être tenus de porter des masques.

Le géant de la technologie a commencé à informer les employés de la vente au détail du changement imminent sur les marchés touchés, selon des personnes connaissant le sujet. Le changement entrera en vigueur dès mardi, et les employés ont été informés qu'ils ne seraient pas tenus de demander aux clients une vérification de la vaccination.



Les salariés devront toujours porter des masques dans les magasins, a déclaré Apple au personnel.



L'entreprise pourrait modifier ses plans ou retarder l'assouplissement de la restriction. L'exigence de gestes barrières sera également abandonnée dans certains des bureaux américains de la société basée à Cupertino, en Californie, selon une note envoyée aux employés de l'entreprise.

Le mois dernier, Apple a déclaré aux employés de ses magasins que les exigences en matière de masque resteraient en place alors que les directives mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis stipulaient que les personnes entièrement vaccinées n'avaient plus besoin de porter un masque à l'extérieur ou dans la majorité des environnements intérieurs.



Dans une note interne obtenue par Bloomberg, Apple déclare que grâce aux progrès réalisés aux États-Unis, il peut désormais commencer en toute sécurité "à passer à la prochaine phase de reprise et commencera à fonctionner selon le protocole sur site de la phase 3". Le protocole de la phase 3, selon la note, comprend la mise à jour du protocole Apple pour "permettre le masquage facultatif pour les personnes vaccinées". Les exigences de distanciation physique sont également "assouplies".



Dans le cadre du retour à la normale, Apple prévoit également d'entamer une transition vers le retour au travail sur site à Apple Park cet automne.