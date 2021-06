Apple TV+ réduit la période d'essai gratuit à trois mois

Il y a 5 heures

Alban Martin

Depuis le lancement fin 2019, Apple propose un essai gratuit d'un an d'Apple TV+ pour l'achat de n'importe quel iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch. Cette promotion se termine le 30 juin et Apple a mis à jour son site aujourd'hui pour montrer qu'à partir du 1er juillet, l'essai gratuit inclus se réduit à trois mois avec les achats d'appareils éligibles.

Apple réduit la durée de l'essai gratuit sur Apple TV+

Apple a souvent proposé des promotions ou des crédits aux utilisateurs pour qu'ils restent abonnés à ce service encore relativement nouveau. Lancé le 1er novembre 2019 avec un maigre catalogue, ‌Apple TV+‌ continue de se développer pour devenir un service de streaming plus grand public. La firme propose des séries originales telles que "Ted Lasso", "The Morning Show" et "See" sur la plateforme, mais aussi de plus en plus de films et de documentaires intéressants.

Le nouvel essai de trois mois entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Les clients souhaitant maximiser leur abonnement gratuit ‌Apple TV+‌ doivent donc acheter leur produit avant le début du mois prochain. Les appareils achetés avant cette date continueront d'être éligibles à un essai d'un an.



L'offre d'un essai gratuit généreux d'un an pour ‌‌Apple TV+‌‌ a été un élément important de la stratégie d'Apple pour attirer des abonnés à long terme en donnant un accès illimité à la liste complète du contenu du service de streaming. ‌‌Apple TV+‌‌ a été lancé avec une petite quantité de contenu par rapport à d'autres services concurrents, il a donc été crucial pour Apple de susciter l'intérêt pour les programmes du service. La société semble maintenant penser que l'offre de contenu s'est suffisamment développée pour qu'un essai plus court suffise à l'avenir.



Le changement précède une saison d'automne chargée pour ‌Apple TV+‌, où plusieurs séries à succès vont reprendre du service.