Des prises connectées compatibles HomeKit en promo chez Meross

Il y a 32 min

Alban Martin

Si vous êtes fans de domotique et que vous attendiez un bon plan pour acquérir des prises connectées, le fabricant Meross propose de belles réductions sur plusieurs modèles. Elles sont compatibles HomeKit mais aussi Alexa, Google et autre.

4 prises connectées multi compatibilité

Sur ce marché en plein boom, la marque Meross est en train de se faire un nom. Après les 2 ampoules à 30€, voici les 3 prises à moins de 40€. Des produits au rapport qualité / prix imbattable, notamment grâce à une compatibilité poussée à l'extrême :

Apple HomeKit

Amazon Alexa

Google Assistant

Samsung SmartThings

Il est temps d'avoir une maison intelligente pour personnaliser un calendrier de vos appareils avec la minuterie et le compte à rebours. La prise connectée WiFi allume et éteint automatiquement les appareils électroniques tels que lampe, machine à café, chauffe-eau, thermostat, ventilateur, humidificateur en fonction de votre routine de vie.

Résultat, il est possible de piloter ses prises via un HomePod, une enceinte connectée d'Amazon ou de Google. Vous pourrez aussi gérer ces accessoires via l'app Maison sur votre Apple Watch, Mac, iPhone, iPad ou Apple TV. De quoi oublier les interrupteurs ou le débranchement de prise à la main. On trouve même une multiprise avec 4 emplacements.



Pour les utilisateurs iOS, l'application Meross vous guidera pour configurer et gérer dans l'application Maison. Vous pourrez lancer l'application Meross et ajouter l'appareil Meross une fois que vous avez terminé la configuration dans l'application Home sans la réinitialiser. L'application Meross offre notamment la mise à jour et le dépannage du firmware.

Pour profiter pleinement de ces promotions, n"oubliez pas de cocher le coupon de réduction de 25 ou 30% avant de mettre au panier.