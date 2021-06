Apple garderait les grandes nouveautés pour iOS 16

Alban Martin

Vous le savez, iOS 15 est assez maigre en ce qui concerne les changements majeurs, bien que le firmware intègre 250 nouveautés. Et pour la première fois, Apple propose le choix aux utilisateurs de rester sur iOS 14 ou de passer sur iOS 15. Ces deux facteurs peuvent interroger sur la stratégie d'Apple et indiquer des évolutions plus importantes pour iOS 16.

iOS 16 serait une grande version

Apple veille depuis longtemps à ce que les mises à jour iOS fonctionnent avec les anciens téléphones. Pour iOS 15, comme pour iOS 14, aucun modèle d'iPhone supplémentaire n'est laissé de côté. Si votre téléphone pouvait exécuter iOS 13, il pouvait être mis à jour vers iOS 14, et il en va de même cette année - tout modèle capable d'exécuter iOS 14 pourra également installer iOS 15.



Cela signifie qu'iOS 15 est disponible sur les modèles lancés depuis 2015 :

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (1e génération)

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone 12 / 12 mini

iPhone 12 Pro / 12Pro Max

La prise en charge des anciens modèles, associée à une invite automatique de mises à jour, permet à la firme d'afficher un taux d'adoption très important. Mais pour une raison quelconque, cette année, Apple propose deux options.

iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l'application Réglages. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d'iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l'ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.

Si certains pensent qu'Apple a peur de faire une mise à jour disruptive comme ce fût le cas avec iOS 7 et son flat design qui avait vu de nombreux clients mécontents, il semble au contraire plus logique que la société de Cupertino travaille justement sur une prochaine mise à jour majeure importante. Le Covid-19 et les différents désagréments qui l'ont accompagnée, ont forcé Tim Cook et ses acolytes à revoir la feuille de route et faire en sorte qu'iOS 15 soit une étape intermédiaire.



C'est pour cela qu'iOS 15 supporte les mêmes iPhone et iPad que ses prédécesseurs, et probablement qu'iOS 16 fera le ménage dans la liste. On pourrait imaginer que les iPhone inférieurs à l'iPhone X soient laissés à quai. Quand on se rappelle déjà des limitations de certaines nouveautés d'iOS 15 sur le premier iPhone avec Face ID...



Apple a révolutionné ses iPhone et iPad ces dernières années; peut-être envisage-t-elle enfin de faire de même pour le logiciel ? Quelque chose que beaucoup réclament, en particulier du côté de l'iPad. Si tel est le cas, il ne serait pas surprenant qu'une augmentation spectaculaire des capacités d'iOS 16 et d'iPadOS 16 ne puisse pas fonctionner sur des appareils plus anciens.