Realme s'inspire d'Apple pour ses futurs Book, Pad et Watch 2

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

C'est aujourd'hui que sort officiellement la Realme Watch 2 accompagnée de sa version Pro pour les sportifs. C'est également l'occasion pour le PDG de la marque de nous teaser l'arrivée dans quelques mois d'un Realme Book et d'un Realme Pad, un ordinateur portable et une tablette.

Y'a du nouveau chez Realme

D'ici la fin de l'année, Realme va sortir trois nouveaux produits et autant le dire tout de suite, il y a un air de déjà-vu. Pas besoin de se concentrer trop longtemps pour trouver des similitudes avec les produits Apple, voire même dans le marketing (photos). Que ce soit le Realme Pro, le Realme Pad ou encore la Watch 2 (ou 2 Pro), on reconnaît l'inspiration dans le design au premier coup d'œil.

Realme Book

Le premier nommé se nomme Mac... euh pardon, Realme Pro et sera visiblement présenté officiellement dans les prochains mois comme l'indique la photo. Le tout premier ordinateur portable de la marque s'annonce avec un écran 13 pouces, des bordures assez fines et la suite Windows 10. Pour ce qui est des caractéristiques, de la puissance... il faudra patienter.

Realme Pad

Pour ce deuxième produit, nous n'avons aucune information si ce n'est la photo mise en ligne par le PDG de la société. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'une future tablette Realme soit présentée elle-aussi d'ici la fin de l'année et au vu de la photo, on attend un design proche de l'iPad Pro. Espérons de belles caractéristiques et une interface fluide et intuitive.

Watch 2 & 2 Pro

Pour le coup c'est officiel, les Watch 2 et Watch 2 Pro débarquent aujourd'hui (16 juin 2021) avec des prix très compétitifs. Cette Watch 2 propose comme l'Apple Watch, un écran rectangulaire aux bords arrondis avec une dalle de 1.4 pouce pour le modèle classique et 1.75 pouce pour le modèle Pro.

Watch 2 :

Écran LCD

Cadrans interactifs

Autonomie de 12 jours

54.99 €

Watch 2 Pro :