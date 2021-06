Spotify lance Greenroom, un chat audio à la Clubhouse

Spotify avait dévoilé ses plans pour un concurrent de Clubhouse en mars et a lancé aujourd'hui le nouveau service sous le nom de Spotify Greenroom.

Le service est basé sur Locker Room, une application audio en direct axée sur le sport créée par Betty Labs. Spotify a acquis la société afin de lancer son propre service.



Spotify Greenroom est officiellement lancé partout dont en France

L'application audio sociale, qui est similaire à Clubhouse, permet aux utilisateurs d'héberger des conversations en direct sur le sport, la musique et la culture.



La société profite de l'occasion pour encourager les gens à s'inscrire et à déterminer comment ils voudront utiliser l'application. D'après la société suédoise, certaines de ses fonctionnalités de base finiront par se retrouver dans l'application Spotify actuelle. Autant dire que l'équipe surveillera de près ce qui se passe dans Greenroom.

Aujourd'hui, nous rendons Spotify Greenroom disponible pour la première fois sous sa nouvelle forme, disponible sur iOS et Android dans plus de 135 marchés à travers le monde. Nous construisons Greenroom en pensant aux créateurs et aux artistes qui rendent Spotify formidable, en optimisant l'interactivité et les connexions profondes entre les participants dans les salles en direct.

L'application, déployée aujourd'hui, comprend :

Nouvelle image de marque de l'application (alias Greenroom) et nouvelle apparence générale

La possibilité pour tout utilisateur d'héberger ou de participer à des salles en direct

Un moyen de rejoindre Greenroom en utilisant vos informations de connexion Spotify

Une nouvelle expérience d'intégration qui met les intérêts des utilisateurs au premier plan

Capacités d'enregistrement pour que vous puissiez compléter votre contenu à la demande avec des conversations en direct

Commandes de chat pour assurer la meilleure expérience possible

Les utilisateurs peuvent s'inscrire avec leur identifiant Spotify, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser l'application de base. Le processus d'inscription initial permet également aux utilisateurs de sélectionner leurs intérêts parmi un plus large éventail de sujets, tels que les genres musicaux et les équipes sportives.



Les podcasters peuvent s'y pencher car il y aura rapidement des opportunités de gagner de l'argent avec Greenroom. Les conversations peuvent être enregistrées et diffusées sous forme de podcasts. De plus, Spotify annonce un financement pour certains créateurs de salles.

Spotify annonce un fonds pour les créateurs, bien que les détails soient encore maigres. Les utilisateurs de l'application seront payés en fonction de la popularité de leurs rooms et de leur engagement, et des accords exclusifs avec les créateurs sont également en cours avec des annonces susceptibles d'arriver au cours de l'été. On ne sait pas combien d'argent Spotify consacrera pour attirer les créateurs vers l'application, mais les utilisateurs intéressés peuvent s'inscrire sur le site Greenroom Creator Fund pour plus d'informations.



Encore une mauvaise nouvelle pour Clubhouse. Après avoir atteint un pic de 9,6 millions de téléchargements par mois, sa popularité a ensuite chuté lorsque Twitter et Facebook ont ​​créé leurs propres alternatives, tandis que d'autres sont encore en préparation. Un service unique que tout le monde peut facilement copier ne reste pas longtemps seul sur le marché des applications.

Télécharger l'app gratuite Spotify Greenroom