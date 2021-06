Tim Cook à la Viva Tech de Paris : voici tout ce qui a été dit par le CEO !

La Viva Tech est l'un des plus grands événements technologiques d'Europe, à l'occasion de ce rendez-vous, Tim Cook est intervenu à distance depuis la Californie. Le CEO d'Apple a abordé plusieurs détails, dont la crise sanitaire, la confidentialité et les futurs produits à venir !

L'interview Cook

Tim Cook apprécie tout particulièrement la Viva Tech, c'est essentiellement pour cette raison que le CEO d'Apple a tenu à prendre 30 minutes de son temps pour réagir à distance dans le cadre d'une interview en vidéo.

Cook a abordé plusieurs sujets importants sur l'avenir des produits Apple, de ce qui fait qu'iOS est différent à Android ou encore sur la crise sanitaire.

La technologie n'est pas mauvaise

Lors de l'interview, Tim Cook a rappelé que la technologie a révolutionné notre quotidien, elle a permis à l'humain d'évoluer et d'enrichir ses connaissances et capacités. Cependant, la technologie serait selon Cook quelque chose qui ne serait ni mauvais ni bon, il s'agit de quelque chose de neutre. En réalité, tout dépend comment l'exploite l'humain !



Le CEO d'Apple a tenu à dénoncer les fausses informations qui sont devenues un fléau taux États-Unis et dans le reste du monde. Cela s'est accentué pendant la pandémie, des personnes malintentionnées en ont profité pour diffuser de fausses informations sur le vaccin contre le Covid-19. Selon le CEO, c'est inacceptable surtout dans une période où l'incertitude et la peur règnent face à la pandémie.

Même si des acteurs comme Facebook ou Twitter essaient de lutter contre cette pratique, ce n'est pas quelque chose qui pourra se résoudre.

La gestion Covid-19 par Apple

Tim Cook a tenu à rappeler qu'en période de crise sanitaire, Apple s'est comporté de manière exemplaire pour aider les populations les plus dans le besoin. L'entreprise a effectué des envois de masques à plusieurs pays en difficulté dans le monde, mais a aussi participé avec Google dans le développement d'une API de notification d'exposition afin d'alerter les personnes qui ont été des cas contacts.

Révélation intéressante, Apple travaille actuellement avec Product (RED) pour faire don d'une masse de vaccins à l'Afrique.

La confidentialité

Apple ne cesse de parler de la protection de vos données personnelles, c'est carrément devenu un argument de vente qui est mis en avant dans les publicités de l'iPhone. Lors de l'interview, Tim Cook n'a pas manqué d'en remettre une couche, de son point de vue, la RGPD a été une chose merveilleuse pour l'Europe, c'est quelque chose qui devrait s'étendre partout dans le reste du monde !

Cook admet tout de même qu'il y a encore beaucoup à faire pour protéger la vie privée des utilisateurs.



En ce qui concerne les menaces de la Commission européenne de venir réglementer l'iPhone et son App Store, c'est (sans surprise) une très mauvaise idée. Cook a expliqué que cela conduirait à des changements majeurs au sein d'iOS et ça serait une catastrophe pour la sécurité de l'iPhone.

Si d'autres stores venaient à débarquer sur iOS, iPadOS, tvOS... Ce serait la fin de la transparence du suivi ou encore des étiquettes de confidentialité qu'on retrouve sur les fiches des applications de l'App Store.

Dans sa déclaration, Tim Cook s'est fait un petit plaisir en critiquant la popularité des applications malveillantes sur Android. Une bonne maitrise de la distribution de l'application, c'est ce qui fait toute la différence entre iOS et le système d'exploitation de Google :

« Je dirais que cela porterait atteinte à la fois à la vie privée et à la sécurité. Je veux dire, si l'on prend l'exemple des logiciels malveillants, Android en compte 47 fois plus qu'iOS. Comment cela se fait-il ? Parce que nous avons conçu iOS de telle sorte qu'il n'y a qu'un seul App Store et que toutes les applications sont examinées avant d'être mises en ligne. Cela empêche une grande partie de ces logiciels malveillants d'entrer dans notre écosystème. Les clients nous ont dit très régulièrement à quel point ils apprécient cela. Nous allons donc défendre l'utilisateur dans les discussions et nous verrons où cela nous mènera. Je suis optimiste, je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à la sécurité savent que la sécurité est un risque majeur.

L'iPhone est en forme

Tim Cook a également mentionné la bonne santé des ventes d'iPhone dans le monde, l'iPhone détient actuellement une part de marché de 23% en France.

Le CEO explique qu'Apple se concentre énormément sur la fabrication de matériel, de logiciels et de services.

Le futur des produits

Ne vous attendez pas à des annonces incroyables, Tim Cook a été très discret et timide quand il a fallu aborder le futur du catalogue d'Apple, que ça soit l'Apple Car ou encore les Apple Glass, ça a été silence radio sur toutes les questions. La seule réponse obtenue, c'est qu'il y a toujours quelque chose en réserve chez Apple, un sous-entendu que des projets sont en cours et que des surprises vont arriver prochainement !



En ce qui concerne le succès ou non des projets, voici ce qu'il déclare :

J'échoue tous les jours. Nous nous laissons échouer. Nous essayons d'échouer en interne, plutôt qu'en externe, parce que nous ne voulons pas impliquer les clients dans l'échec. Mais nous développons les choses et décidons par la suite de ne pas expédier. Nous commençons à emprunter une certaine voie et nous nous adaptons parfois de manière significative en raison de la découverte que nous faisons dans ce processus. L'échec fait partie de la vie, que vous soyez une nouvelle entreprise en démarrage ou une entreprise qui existe depuis un certain temps. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez pas assez de choses différentes.

Le sujet de la réalité augmentée a aussi été abordé, on constate une nouvelle fois l'intérêt d'Apple envers cette technologie. Selon le CEO, l'AR est actuellement travaillé sur l'iPhone et l'iPad et devrait s'étendre prochainement en termes de produits (les Apple Glasse ?).

Tim Cook l'assure, la réalité augmentée est quelque chose qui peut améliorer la vie de n'importe quelle personne dans le monde.