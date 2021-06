Apple signe un énorme partenariat avec Target aux États-Unis

Il y a 4 heures

Julien Russo

Concurrent de Wallmart, Whole Food et Costco, la chaine de supermarché américaine Target propose en ce moment de nombreux avantages en lien avec les services d'Apple dans son programme de fidélité. Les périodes d'essai d'Apple TV+, d'iCloud, d'Apple Arcade ou encore d'Apple Music affichent une plus longue durée.

Target x Apple

Aux États-Unis, il existe une tonne de supermarchés de différents groupes, en dehors des opérations de promotions et autres bonnes affaires, il n'est pas simple de conserver sa clientèle face à des géants comme Wallmart qui figurent parmi les plus populaires et les plus influents dans le pays.

Target a décidé de coopérer avec Apple pour se démarquer de ses concurrents, pour cela l'entreprise propose dans son Target Circle Rewards Program des périodes d'essais plus longues que la normale pour les services : Apple Arcade, Apple TV+, iCloud et Apple Music !



Dans ce deal, chacune des parties est gagnante puisque Target voit son programme de fidélité mis en valeur, ce qui peut motiver des adhésions afin de profiter des avantages, du côté d'Apple, c'est l'occasion d'apporter une meilleure visibilité et d'atteindre de nouveaux abonnés pour ses services.

Cette collaboration entre le géant de la distribution et Apple va durer jusqu'au 17 juin 2022, il sera possible d’avoir des avantages sur les services Apple d'une simple demande.

Sans surprise, les abonnés qui ont eu de la période d'essai (par un autre moyen) ne pourront pas bénéficier de l'accord Target x Apple, le but étant de faire découvrir les services de la firme de Cupertino et non d'offrir des mois gratuits à ceux qui ont déjà souscrit. Quand la personne est acquise, elle n'intéresse plus Apple !

Le même partenariat en France ?

Depuis quelques années, Apple multiplie les partenariats avec différents groupes, certains sont issus du divertissement, d'autres de la grande distribution. Le point commun, c'est qu'il s'agit à chaque fois d'entreprises qui possèdent un portefeuille de clients ou d'utilisateurs conséquents.

Avec ces collaborations, Apple peut s'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément de produits Apple, mais qui peuvent profiter d'Apple Music sur leur smartphone Android ou encore d'Apple TV+ sur leurs consoles ou leurs TV connectées.



Si pour l'instant aucune indiscrétion ne prévoit le lancement d'un partenariat similaire en France, Apple pourrait très bien se rapprocher d'entreprises comme Carrefour, Auchan ou E.Leclerc dans un avenir proche, tous possèdent des programmes de fidélités et seront ravis de proposer les services d'Apple à leurs clients.



Il y a peu de temps, les utilisateurs français de TikTok ont pu profiter d'un abonnement à Apple Music de 4 mois (au lieu de 3) en ouvrant l'application, l'offre est restée que quelques jours disponible.