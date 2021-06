Google prépare une app Localiser pour Android

Alban Martin

Le réseau Localiser - ou Find My en anglais - d'Apple est peut-être la communauté d'appareils la plus puissante qui puisse aider à retrouver les iPhones, iPads, montres Apple et autres produits Apple perdus ou volés, avec ou sans AirTags. Il peut même aider à suivre un appareil hors ligne avec l'aide de millions d'autres appareils Apple qui peuvent se trouver à proximité. Maintenant, il semble que Google s'inspire une nouvelle fois d'Apple et crée son propre réseau "Find My Device".

Find My Device sur Android ?

Les gars de XDA Developers ont décodé certaines chaînes dans la dernière version de l'APK Google Play Services qui a été déployée par le canal bêta. Les chaînes de caractères décrivent clairement un réseau "Find My Device" comme un service qui "permet à votre téléphone de vous aider à localiser vos appareils et ceux d'autres personnes".

Les utilisateurs d'Android ont déjà une application appelée Find My Device disponible sur le Play Store. Cependant, il ne peut localiser que les appareils connectés au compte Google de l'utilisateur. Avec le nouveau « Find My Device », vous seriez idéalement en mesure d'aider les autres utilisateurs d'Android à trouver leurs téléphones et vice versa.



Google a récemment annoncé que plus de trois milliards d'appareils dans le monde fonctionnent sous Android. Inutile de dire que les utilisateurs de téléphones Android avec les services Google Play exécutés sur leurs appareils bénéficieraient du plus grand réseau maillé sur la planète, loin devant le milliard d'Apple.



Rien n'indique s'il s'agira d'une fonctionnalité Android 12 ou si elle sera largement déployée sur tous les téléphones Android. On imagine que la dernière option est la plus pertinente, sachant que l'adoption des firmwares Android est généralement assez lente.