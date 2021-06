Une grève chez Samsung menace la production de l'iPhone 13

Il y a 1 heure

Alban Martin

Un rapport technique de Taïwan indique que le syndicat de Samsung Display (SDC) a annoncé qu'il lancerait une grève à partir du lundi 21 juin. Samsung étant le principal fournisseur des panneaux OLED pour les iPhone hauts de gamme d'Apple, la bourse s'inquiète concernant la production des futurs iPhone 13 et iPhone 13 Pro.

Une grève qui pourrait coûter cher à Apple

Le syndicat Samsung Display Labour Union a demandé à l'entreprise une augmentation des salaires de 6,8% au début de cette année, mais la direction a conservé les 4,5% fixés par la précédente réunion de consultation patronale-syndicale. Les deux parties ne sont pas parvenues à un consensus après plusieurs échanges. Début juin, les négociations finales entre les deux parties échouaient encore. Par conséquent, le syndicat a annoncé mercredi soir qu'il lancerait une grève lundi prochain pour protester contre l'échec des négociations sur la hausse des salaire. Il s'agit également de la toute première grève des employés du groupe Samsung et des sociétés affiliées.



Il est entendu que Samsung a toujours été le plus important fournisseur de panneaux OLED pour iPhone, représentant 78% l'année dernière, et le reste a été fourni par LG Display, un autre fabricant de panneaux coréen. En outre, le fabricant chinois BOE est entré dans la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone 12 l'année dernière, et aurait remporté des commandes pour l'iPhone 13 cette année pour au moins 20 millions de panneaux OLED.

Les sources ne savent pas dans quelle mesure la grève affecterait la production, car la plupart des usines sont automatisées.



L'essentiel de la valeur de Samsung Display cette année pour l'iPhone 13 repose sur ses écrans LTPO qui offriront des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il faudra voir si la grève se déclenche réellement lundi et la durée du mouvement. On ne peut que supposer qu'Apple va pousser Samsung Display à régler rapidement les problèmes afin de ne pas perturber la production de l'iPhone 13.



Comme le rapporte The Korea Times, le syndicat envisage une « grève partielle » :

Le syndicat a obtenu le soutien de 91 pour cent des membres lors d'un vote le mois dernier pour mener une action collective. Un comité affilié au ministère du Travail a ensuite suspendu la médiation après avoir déterminé que les différences entre les travailleurs et la direction étaient trop difficiles à réduire. Cela a permis au syndicat d'obtenir le droit d'organiser une grève légale.



Le syndicat a exigé une augmentation des salaires de 6,8% pour cette année sur la base des beaux bénéfices de l'entreprise l'année dernière, mais la direction a maintenu qu'elle ne peut aller au-delà d'une augmentation de 4,5% qui a été convenue lors d'un conseil syndical-patronal.

Le syndicat de Samsung Display a été lancé en février de l'année dernière sous l'égide de la Fédération des syndicats coréens. Il compte environ 2 400 membres, soit 13% des effectifs de l'entreprise. Plus de 20 syndicats représentent les affiliés de Samsung. Une situation que les coréens découvrent mais que les français connaissent bien...