Un premier concept complet pour iOS 16

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

5



Si Apple vient de publier la première bêta d'iOS 15, la firme travaille déjà activement sur iOS 16. Après une version légère en termes de vraies nouveautés, Apple devrait proposer une refonte avec iOS 16. Et c'est ce que propose Parker Ortolani, qui explique même qu'Apple scrute les concepts pour parfois y récupérer des idées.

iOS 16 : la vraie nouveauté arrive en 2022

iOS 15 apporte plusieurs améliorations importantes à différentes applications intégrées sur l'iPhone, mais le nouveau firmware n'a que très peu évolué en ce qui concerne les fonctions du système. iOS 15 est une année de transition avant un changement plus important en 2022 avec iOS 16.



Le concept de Parker démarre par des mises à jour des widgets, handoff, AirPlay, Siri, la bibliothèque d'applications et autre fonction "concentration", avant de passer aux applications natives telles que Photos, Musique et Cartes, ainsi que des outils tels que Calculatrice, Musique, Horloge et Watch.

Widgets interactifs

Les widgets n'ont pas beaucoup changé sur l'iPhone avec iOS 15. Il y a bien quelques nouveaux widgets pour les applications Apple comme Localiser, Game Center ou Mail, mais les widgets ne sont toujours pas vraiment interactifs ou facilement redimensionnables.



L'application Maison est l'application qui a le plus besoin de widgets interactifs. Ce serait formidable d'allumer ou d'éteindre un produit HomeKit d'un simple toucher à l'aide d'un petit widget. Pour les personnes qui utilisent des scènes, un widget de taille moyenne pourrait inclure vos scènes et vous permettre de basculer entre elles à la volée. Les mémos vocaux bénéficieraient également d'un widget interactif. Imaginez pouvoir prendre un enregistrement vocal directement depuis votre écran d'accueil ou votre écran de verrouillage.

Transfert avec AirPlay et Siri

Le concept propose ensuite d'utiliser Siri pour déplacer du contenu entre les appareils. Cela peut fonctionner avec Handoff ou AirPlay, selon le type de contenu que vous visualisez. Si vous écoutez de la musique ou de l'audio d'ailleurs, vous pouvez dire « Dis Siri, joue-le sur mes AirPods Max » pour vous connecter automatiquement à votre source de sortie préférée.

Disons que vous regardez un album photo dans l'application Photos. Vous pouvez dire "Dis Siri, montre-les à la télévision", et Siri peut utiliser le contexte pour voir que vous regardez une photo, puis passer à AirPlay l'album sous forme de diaporama sur votre Apple TV. Et pour Handoff ce serait pareil pour ouvrir un onglet Safari de l'iPhone sur le Mac par exemple.

La bibliothèque d'applications dans le dock

Le nouveau design de la bibliothèque d'applications sur iPadOS 15 a inspiré cette idée. Pour faciliter l'accès à App Library, une petite icône placée dans le dock de l'iPhone pourrait faire l'affaire dans la version iOS 16. On pourrait bien évidemment la déplacer à notre guise.

Concentration sur l'écran verrouillé

Actuellement, lorsque vous activez la fonction "concentration" sur iOS 15, vous verrez un petit bouton sous l'horloge sur l'écran de verrouillage pour basculer entre les modes. Et bien qu'ils soient accessibles depuis le Centre de contrôle, il serait encore mieux de pouvoir basculer entre les focus à la volée à tout moment. Le bouton de l'appareil photo pourrait être remplacé par Focus, car il est déjà possible de balayer vers la gauche pour prendre une photo.

Application de fonds sonores

La nouvelle fonctionnalité de fonds sonores d'Apple dans iOS 15 est cachée profondément dans les paramètres d'accessibilité, mais elle pourrait être mise en évidence pour une découverte facile.



Il existe des tonnes de cas d'utilisation pour les bruits de fond. Les applications de bruit blanc sont populaires sur l'App Store et une application dédiée avec un son spatial de meilleure qualité pourrait changer la donne.

Le réseau photo d'Apple

Apple pourrait créer un flux à la Instagram dans l'application Photos qui consolide toutes les photos, souvenirs, albums et plus encore que vos amis et votre famille partagent avec vous en temps réel.



Un nouvel onglet "Partagé" au centre de la barre inférieure pourrait vous montrer un flux en temps réel de type Instagram de toutes les photos que vos amis et votre famille partagent avec vous. Vous pouvez même créer un profil, similaire à celui que vous avez dans Messages, directement dans Photos.

Le retour du Cover Flow

Il est loin le temps du cover flow de l'iPhone Edge de 2007. Mais plus que cela, l'application Musique a besoin d'un mode paysage avec iOS 16. Nous n'en avons pas eu depuis plus de cinq ans. Avec l'introduction des nouvelles pistes Spatial Audio et Lossless, Apple souhaite que les utilisateurs passent plus de temps à simplement profiter de leur musique. Cover Flow était le moyen idéal pour le faire à l'époque.



Apple pourrait ramener la conception de flux de couverture de paysage classique vue pour la dernière fois dans iOS 6 – bien sûr, avec quelques ajustements plus plats et plus modernes.

« Commander avec Apple » dans Plans

Et si Apple créait une nouvelle API avec le SDK iOS 16 (et Xcode 14) pour les applications de commande de nourriture et un nouveau service appelé « Commander avec Apple ». Vous pourriez commander votre repas directement dans l'application Plans, mais mieux encore, vous pouvez demander à Siri de le faire pour vous.

Historique de la calculatrice

La calculatrice intégrée d'Apple est restée pratiquement la même au cours de la dernière décennie. Il a reçu de nouvelles couches de peinture à quelques reprises, mais rien de vraiment nouveau d'un point de vue fonctionnel. Ce serait bien qu'Apple ajoute une nouvelle fonction d'historique à la calculatrice afin que vous puissiez voir les équations et les résultats passés. Une nouvelle vue simple mais pratique.

Plusieurs minuteries et une nouvelle interface

La minuterie dans Horloge a besoin d'un bon coup de neuf dans iOS 16. Il faudrait déjà pouvoir gérer plusieurs minuteries sur l'iPhone, et nous avons besoin d'une nouvelle interface utilisateur pour cela. En temps réel, vous pouvez voir toutes les minuteries actives et les arrêter à la volée. Sous les minuteries actives, vous pouvez voir toutes vos minuteries récentes, comme sur Apple Watch.



On peut même imaginer une nouvelle section "minuteries préférées" avec ses temps favoris.

Cadrans + découverte du bracelet

L'application Watch sur iPhone pourrait apporter de nouvelles fonctionnalités de découverte pour les cadrans de montre. Cela commence par une galerie de "faces" repensée qui vous permet de les parcourir par catégorie, couleur et édition mais aussi de voir ceux de vos amis partagés avec vous.



De plus, un nouvel onglet a été imaginé dans ce concept pour iOS 16 qui met en avant tous les bracelets disponibles sur l'Apple Store. Vous verrez d'abord les nouveautés, ainsi que les bracelets créés spécifiquement pour la finition de votre matériau de montre.

Quoi de neuf dans iOS 16 ?

Si ces changements imaginés pour iOS 16 paraissent souvent évident, nul doute qu'Apple en fera encore plus l'an prochain. Avec iPadOS 16 également, la société de Tim Cook devrait dépoussiérer pas mal de choses, à commencer par le design général. Il se murmure que le flat design pourrait laisser placer à du neuomorphisme, comme sur macOS 11 l'an passé.



N'hésitez pas à partager vos idées pour iOS 16 et à scruter en détail les différentes images car il y a des ajustements dont nous n'avons pas parlé.