L'antivirus Intego débarque sur Windows avec une promo à -75%

Il y a 7 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Intego, la société qui propose des logiciels de sécurité pour Mac depuis 1997, vient de compléter sa panoplie avec la version Windows. Oui, le spécialiste de la protection sur macOS propose désormais sa suite anti-virus sur les PC.

Intego Antivirus aussi sur Windows

Il ne fait aucun doute que les PC ont plus besoin de protection que les Mac contre les virus, les chevaux de Troie et les spywares. Bien que macOS soit désormais plus ciblé que Windows, ce dernier est tellement répandu que les hackers exploitent sans arrêt les failles pour voler des donner, demander de l'argent ou autre. Intego met tout son savoir-faire dans une première version pour Windows qui scanne discrètement mais efficacement votre disque et les données qui entrent sur votre machine avec d'éliminer tous les risques à la source.

Grâce à une technologie de pointe, un moteur anti-malware et une analyse du comportement, Intego protége votre système en permanence pour bloquer les logiciels malveillants, les logiciels espions, les logiciels publicitaires, les logiciels de rançon et autres menaces et ce, avant qu'ils n'attaquent.

Internet est bien évidemment le problème numéro un quand il s'agit de la sécurité informatique. Intego Web Shield est inclus dans le pack pour repérer les attaques de phishing, les faux sites Web et autres logiciels malveillants qui seront bloqués rapidement afin de préserver la sécurité de votre PC à tout moment. Même les ransomwares et les attaques Zero-Day sont pris en charge par le moteur de prévention avancé d’Intego qui est constamment mis à jour. Vous avez la garantie d'avoir la meilleure protection à chaque instant.



Intego Windows est simple à installer et à utiliser, il s'occupe de tout et vous prévient dès qu'une activité suspecte est détectée. De plus, le logiciel ne ralentit pas l'expérience au quotidien, ce qui est pour beaucoup un critère très important.



Pour ne rien gâcher, la société offre une très belle promotion de lancement avec un prix à 15,99€ / an pour un poste ou 24,99€ pour 3 PC.



Télécharger Intego Windows :

Configuration minimale

Configuration système requise pour Intego Antivirus: