Bons plans iOS : Hyperspace Delivery Service, Calku, True Skate

Hier à 21:00

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperspace Delivery Service, Calku, True Skate. L'occasion d'économiser 29€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

La Belle au bois dormant (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 163 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. D'après le conte classique de Grimm, une jeune princesse est condamnée à sombrer dans un sommeil éternel, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par un baiser d'amour véritable. Épousera-t-elle son prince et vivra-t-elle heureuse avec lui dans son palais ?



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles La Belle au bois dormant et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D La Belle au bois dormant.



Les + : Un livre interactif parfait pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite La Belle au bois dormant





Calku (App, iPhone / iPad, v2.2, 10 Mo, iOS 11.1, Supagarn Pattananuchart) passe de 1,09 € à gratuit. Calku offre un accès instantané à une calculatrice, quelle que soit l'application que vous utilisez. Installez simplement le clavier tiers et accédez-y à tout moment en appuyant sur l'icône représentant un globe.



Calku comprend toutes les opérations mathématiques de base, un mode sombre, l'historique des calculs et la possibilité d'ajuster le point décimal. Les + :



Pratique ! Télécharger l'app gratuite Calku





Tonality (App, iPhone / iPad, v8.6.2, 96 Mo, iOS 11.0, Bryce Hostetler) passe de 4,49 € à gratuit. L'ultime outil de référence de théorie musicale pour les musiciens de tous niveaux. Tonality vous permet de visualiser et d'écouter une grande base de données d'accords de piano et de gammes et dispose d'un outil de reconnaissance d'accord permettant d'identifier les accords que vous jouez sur votre instrument.



Vous pouvez également exécuter Tonality en tant que AUv3 et afficher les accords correspondant à l'entrée MIDI que vous lui acheminez.



Les + : Pour les débutants, comme les plus confirmés Télécharger l'app gratuite Tonality





Navigate to Photo (App, iPhone / iPad, v2.2, 25 Mo, iOS 12.0, Roman Shevtsov) passe de 1,09 € à gratuit. Navigate to Photo est un moyen pratique de vous rendre vers n'importe quelle photo prise avec des données de localisation, avec votre application de navigation préférée !



Il vous suffit de prendre jusqu'à 5 photos dans l'application Photos, de toucher le partage et de choisir "Navigate to Photo". Vous voulez visiter le bel endroit que vous avez visité la semaine dernière, mais vous ne savez pas comment vous y rendre ? Ce n'est plus un problème avec Navigate to Photo!



Les + : Utile quand on est tête en l'air ! Télécharger l'app gratuite Navigate to Photo





Jeux gratuits iOS :

Tower of Fortune (Jeu, Aventure, iPhone, v2.0.5, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit. Un mélange entre RPG et machine à sous dans ce jeu au look rétro avec des in-apps. Votre fille a été kidnappée, vous allez devoir remettre le couvert malgré votre récente retraite (hein Bruce !). Original mais plutôt laid, voici un RPG qui peut plaire !



Les + : Le système de machine à sous pour pimenter le jeu

Des tonnes d'ennemis et d'équipements Télécharger le jeu gratuit Tower of Fortune





TreeHole Adventure (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 412 Mo, iOS 9.0, Sichun Wang) passe de 1,09 € à gratuit. Partez pour un voyage mystérieux et résolvez des énigmes difficiles dans ce jeu d'aventure. Utilisez la fonction indice si vous êtes bloqué et avez besoin de conseils.



N'oubliez pas de remplir votre sac à dos avec des fournitures qui pourraient vous être utiles plus tard. Découvrez ce qui est arrivé aux citoyens pendant que vous rentrez chez vous dans TreeHole Adventure.



Les + : Pour les adorateurs de point'n'click Télécharger le jeu gratuit TreeHole Adventure





True Skate (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.5.33, 201 Mo, iOS 9.0) passe de 2,29 € à gratuit. Ce jeu de skate dont vos doigts sont les pieds, offre une liberté de contrôle assez incroyable. Alors qu'il est sorti il y a quelques années (en 2012), les développeurs le bichonnent encore avec toujours plus de skateparks (souvent en supplément via in-app) mais aussi des améliorations visuelles.



Plus qu'un jeu classique, ce titre est véritablement une sorte de simulation de skate fascinante. On peut vraiment se prendre pour Tony Hawk et réaliser des figures incroyables. Par contre, il faut un temps d'adaptation.



Les + : Un bonheur, même des années après

Le contenu Télécharger le jeu gratuit True Skate





Promotions iOS :

Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 145 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,49 € à 1,09 €. Avez-vous un penchant pour les jeux ?

Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?



Si votre réponse est positive aux deux premières questions, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers.



Les + : Si vous aimez vous cassez la tête Télécharger Railways! à 1,09 €





To the Moon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.7, 1,3 Go, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Il y a des jeux poignants, qui marquent et qu'on aimerait vivre et revivre... To The Moon en fait parti, sans conteste. Ce dernier vous emmène au travers de deux docteurs, dans la mémoire d'un homme mourant.



Au travers des souvenirs que vous vivrez comme un film, votre but est de réaliser le dernier souhait de l'homme. Un RPG d'aventure comme on en trouve peu.



Les + : Poignant, on parie que vous lâcherez une larme ?

Le scénario Télécharger To the Moon à 2,29 €