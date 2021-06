Pas de stockage 1 To sur l'iPhone 13 Pro (ou 12s Pro)

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Apple devrait annoncer ses nouveaux iPhone 2021 dans moins de trois mois. L'iPhone 13 ou l'iPhone 12s n'a pas encore été dévoilé, mais un nouveau rapport de TrendForce fait aujourd'hui la lumière sur ce que la firme aurait prévu. Et certains certitudes sont mises à mal.

L'iPhone 12S Pro oublie certaines nouveautés

Avec l'iPhone 13, TrendForce projette jusqu'à 223 millions d'unités produites en raison de l'augmentation des vaccinations et de l'assouplissement imminent des blocages aux États-Unis et en Europe.

De plus, Apple devrait bénéficier de l'abandon par Huawei de certains marchés pour les smartphones haut de gamme, ce qui pourrait encore plus stimuler la vente des nouveaux iPhone 2021.



Selon le rapport, Apple donnera la priorité à l'optimisation des fonctions existantes avec la série iPhone 12s, tandis que les prix devraient rester au niveau de la sortie des modèles iPhone 12 l'année dernière.



Comme les rumeurs précédentes l'ont indiqué, Apple devrait ENFIN réduire l'encoche en haut de l'écran et dévoiler, encore une fois, quatre nouveaux modèles : l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Cependant, TrendForce parle de l'iPhone 12s et non de l'iPhone 13.

TrendForce s'attend à ce que ces iPhones coûtent le même prix que le modèle précédent, à partir de 699$, soit 809€. La série iPhone 12s comportera la puce A15 fabriquée au nœud 5 nm+ de TSMC, bien qu'Apple travaille déjà sur un processeur 3 nm pour l'iPhone 14.



Tous les nouveaux modèles d'iPhone 13 comprendront des écrans AMOLED flexibles tandis que les modèles "Pro" offriront un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ceux qui s'attendaient à une option de stockage de 1 To, TrendForce indique qu'Apple devrait conserver les mêmes capacités de mémoire que la gamme iPhone 12, soit 64, 128 et 256 Go sur les petits modèles et 128, 256 et 512 Go sur les "Pro".



Sur le plan de la photo, Apple a mis à niveau les caméras principales de tous les combinés iPhone 12s pour inclure des technologies de stabilisation d'image par déplacement de capteur. Pour les modèles Pro, non seulement leurs appareils photo ultra-larges seront désormais équipés d'un objectif 6P (ce qui est une mise à niveau par rapport à la génération précédente), mais ils sont également capables de fonctions de mise au point automatique. Notamment, il convient de souligner que les scanners LiDAR ne sont disponibles que dans les modèles Pro. Encore une surprise par rapport aux rumeurs...



Ces iPhones prendront logiquement en charge la 5G et devrait représenter environ 39 % du volume de production annuel total d'Apple pour 2021. Bien que nous verrons un autre modèle Mini cette année, Apple se concentrera sur le modèle standard et les deux versions Pro. L'iPhone 12 mini continue d'enregistrer des ventes décevantes... Dommage !