Déverrouiller son Mac avec Face ID ? C'est possible avec Jamf Unlock

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

3



À l'heure actuelle, pour déverrouiller son MacBook ou son iMac, il y a 3 solutions : via le classique mot de passe, en posant son doigt sur le capteur du Touch ID ou en sans contact grâce à une Apple Watch à proximité. Si cela est déjà pas mal, les clients Apple persistent à rêver d'une chose : s'assoir devant son Mac et le déverrouiller d'un simple regarde par la reconnaissance faciale.

Le Face ID est maintenant une réalité sur Mac

Jamf est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels pour les Mac, iPad et Apple TV. Depuis quelques jours, la société fait parler d'elle suite à une nouveauté qu'elle propose (pour l'instant) uniquement à ses clients professionnels. Cette petite révolution est une application qui a été développée pour iOS et qui s'appelle "Jamf Unlock", l'objectif de cette app est de vous authentifier avec le Face ID de votre iPhone... pour déverrouiller votre Mac !

Résultat, plus besoin de mot de passe ou de Touch ID pour accéder au Mac de votre travail, il suffit d'ouvrir l'application sur votre iPhone puis d'attendre quelques secondes le temps de valider que c'est bien vous.

Voici comment les développeurs décrivent l'application et le fonctionnement de cette nouvelle méthode d'authentification pour macOS :

Jamf Connect étend l'identité sécurisée et l'accès aux ressources avec Jamf Unlock, l'authentification sans mot de passe à partir d'une application iPhone pour déverrouiller Mac en toute sécurité et les ressources nécessaires pour être productif. Jamf Unlock aide les administrateurs et les équipes de sécurité à surmonter l'énorme défi de la sécurité et de la protection d'une main-d'œuvre distante et hybride, tout en offrant une expérience utilisateur finale transparente.

Jamf explique que cette nouveauté assure une sécurité optimale pour le déverrouillage d'un ordinateur sous macOS, puisque la vérification de votre identité passe par le Face ID de votre iPhone. Autrement dit, l'entreprise profite de tout le savoir, la sécurité et le talent qu'a mis Apple dans sa reconnaissance faciale.

Sans surprise, Jamf Unlock est payant, l'entreprise fait payer 12$/mois à chaque utilisateur de l'application, la note peut très vite grimper si vous êtes un patron et que vous souhaitez offrir cette possibilité d'authentification à vos salariés.



Source