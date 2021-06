Les fournisseurs lancent la production des AirPods 3

Hier à 21:10

Medhi Naitmazi

Au moins sept fournisseurs Apple auraient lancé des expéditions liées aux circuits imprimés pour les prochains produits Apple, et cela inclut notamment les AirPods de troisième génération, qui devraient sortir plus tard cette année.

Les AirPods 3 sortiront bien en 2021

"Des fournisseurs tels que Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding et AT&S ont tous lancé leurs expéditions de substrats BT (bismaleimide triazine) pour les produits de nouvelle génération d'Apple, notamment l'Apple Watch 7, les AirPods 3 et l'iPhone 13, qui adoptent tous des modules SiP" comme le rapporte DigiTimes, citant des sources du secteur. Les modules SiP permettent d'avoir des composants sur les deux faces des circuits, gagnant ainsi de l'espace pour d'autres éléments.

Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg ont précédemment annoncé que les AirPods 3 sortiraient plus tard en 2021 avec un design similaire à celui des AirPods Pro, y compris des tiges plus courtes. Cela marquerait la première mise à jour des AirPods standard depuis mars 2019, lorsque la paire de deuxième génération a été lancée avec la puce H1 pour la fonctionnalité mains libres « Dis Siri » et une meilleure autonomie.



Les AirPod de deuxième génération sont au prix de 179€ avec un boîtier de charge filaire et à 229€ avec un boîtier de charge sans fil, et les AirPods de troisième génération maintiendraient ces prix. Actuellement les AirPods Pro coûtent 279€ mais sont fréquemment en promotion. Il est probable que les AirPods 3 manqueront de fonctionnalités haut de gamme comme la suppression active du bruit. En revanche, ils pourraient inaugurer des capteurs de santé, comme l'a indirectement indiqué Apple.



Quant aux AirPods Pro 2, et ils pourraient avoir un design plus compact similaire aux nouveaux Beats Studio Buds d'Apple sortis plus tôt ce mois-ci et commercialisés en 2022.