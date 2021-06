Le personnel d'American Airlines va recevoir des iPhone et iPad

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Énorme nouvelle pour les employés de première ligne d'American Airlines, la compagnie aérienne vient d'annoncer acheter une masse d'iPhone et d'iPad pour l'ensemble de ses salariés (agents de bord, personnel de maintenance...). Cet investissement permettra de rester connecté avec les équipes sur le terrain, de recueillir leurs remontées et de les soutenir avec plusieurs outils dans leur travail au quotidien.

American Airlines signe du côté d'Apple

Après Delta Airlines qui est passé il y a 3 ans des Surface de Microsoft aux iPad, c'est désormais une nouvelle compagnie aérienne qui se range du côté d'Apple.

American Airlines avait le choix, soit investir dans les appareils issus de l'écosystème Android ou dans des iPhone et iPad pour son personnel.

Selon Maya Leibman la directrice de la communication de l'entreprise, le choix a été vite fait, la compagnie aérienne a préféré se rapprocher des produits Apple qui paraissent être la meilleure solution. Dans une note en interne, Leibman explique qu'avant de prendre la décision d'acheter en masse des iPhone et iPad, American Airlines a commencé à tester l'utilisation du smartphone et de la tablette d'Apple à l'aéroport de Washington.



Comme la phase de "bêta" a été un succès, American Airlines a rapidement compris que les produits Apple pourraient aider à la productivité des employés de la compagnie, quel que soit leur poste.

Il ne fait aucun doute que l'année a apporté beaucoup de changements, mais une constante qui reste est notre dévouement à notre expérience client et à notre expérience des membres de l'équipe. Compte tenu de cet engagement, nous avons décidé de consolider nos appareils mobiles de première ligne sur les iPhones et iPads Apple

Pour inclure et optimiser la présence des produits Apple à la perfection au cœur des différents métiers, Americain Airlines va faire appel à ses développeurs pour créer des applications qui s'adapteront à chaque poste au sein de l'entreprise.

Avec la période de test, Maya Leibman assure que les retours sont très positifs que ça soit pour les membres de l'équipe comme pour l'expérience client, un employé qui a plus de moyen, d'outils et de support est forcément plus efficace !



Ce renouvellement massif des équipements va aussi permettre d'exclure les vieux smartphones et tablettes qu'utilisaient les salariés depuis de nombreuses années. L'organisation est déjà faite, les agents d'aéroport recevront dans quelques mois des iPhone 12 pour le service aux clients dans les terminaux, dès le second trimestre de 2022, les agents de bord recevront également des iPhone 12. Pour finir, les employés de maintenance de ligne auront des iPad 7e génération d'ici à la fin juin 2022.



American Airlines tirera profit des performances des iPhone, mais aussi de la connectivité 5G qui sont proposées avec les iPhone 12, les employés devraient recevoir des cartes SIM avec un forfait 5G.

Télécharger l'app gratuite American Airlines