Apple s'attaque aux leakers comme Kang !

Il y a 3 heures

Alban Martin

2



Le leaker très fiable connu sous le nom de "Kang" et un certain nombre d'autres leakers non spécifiés auraient reçu des avertissements d'avocats représentants la société Apple.



Selon des articles sur le compte Weibo de Kang, Apple a récemment chargé un cabinet d'avocats d'envoyer des lettres d'avertissement à un certain nombre de personnes qui publient des informations sur les produits futurs de la compagnie.

Apple fait le ménage pour limiter les fuites

Avant chaque keynote et annonce d'Apple, nous savons quasiment tout ce qui va être présenté. La faute aux leakers et autres rumeurs.



Pour s'en prémunir, Apple aurait envoyé quelques courriers bien sentis. La lettre en question explique aux leakers qu'ils ne devaient pas divulguer d'informations sur des projets Apple non publiés, car cela pourrait donner aux concurrents d'Apple des informations précieuses et "induire les clients en erreur, car ce qui est divulgué peut ne pas être exact".



Apple aurait pris des captures d'écran de Weibo de Kang comme preuve, qui incluaient des discussions sur des problèmes qu'il avait rencontrés avec l'iPhone, des dates de sortie des produits et des suggestions d'achat pour ses abonnés, ainsi que des messages plus occasionnels.

Kang a ensuite donné son opinion personnelle sur la situation. Kang a expliqué que puisque « je n'ai jamais publié de photos de produits non divulguées » ni vendu ses informations, Apple s'oppose à des « énigmes et rêves » concernant ses projets non divulgués. Ce genre de fuites a été popularisé ces dernières années par des personnages tels que "L0vetodream", offrant à certains initiés un mécanisme amusant pour faire allusion aux plans futurs d'Apple sans trop en révéler.



Même "rêver violerait leur mécanisme de confidentialité", nous dit Kang, qui a déclaré que selon la logique d'Apple "si j'ai un rêve, les concurrents d'Apple obtiendront des informations efficaces". "Sans envoyer d'images ni divulguer d'images, je suis toujours pris pour cible", a-t-il déclaré.



En conséquence, il a expliqué qu'il « ne publierait plus d'énigmes et de rêves à l'avenir », et qu'il allait « revenir en arrière » sur les publications à propos d'Apple car « les discussions seront auditées ».



Kang a fait valoir qu'il n'avait pas induit les consommateurs en erreur et a déclaré qu'il était toujours en droit de faire connaître ses sentiments sur l'expérience du smartphone d'Apple, remarquant que "votre entreprise ne devrait pas interférer avec mon Weibo".



Il a également mis en garde d'autres blogueurs, disant que s'ils ne veulent pas "causer de problèmes... alors ne publiez rien qu'ils ne veulent pas dire au public". Même si "vous n'avez signé aucun accord... ils pensent qu'il s'agit d'une violation et d'un abus d'informations commerciales".



Kang a été parmi les fuiteurs les plus fiables, avec des fuites détaillées successives sur les futurs plans de produits et logiciels d'Apple qui se sont avérées correctes. Kang a divulgué tous les détails de la gamme iPhone 12 et du HomePod mini avant leur lancement. Kang a également divulgué correctement une pléthore d'informations sur l'iPhone SE 2020, l'Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 6, l'iPad 8 et l'iPad Air 4 avant le lancement. De plus, Kang a divulgué de nombreux détails sur les mises à jour logicielles d'Apple pour la WWDC en 2020.



Qu'en pensez-vous ? Pour ou contre les fuites ?