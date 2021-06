Apple veut détecter les mouvements de la main pour interagir avec les Apple Glass

Selon les dernières rumeurs et dépôts de brevet, Apple serait encore très loin de finaliser son projet d'Apple Glass, les lunettes connectées en réalité augmentée pourraient voir le jour d'ici les prochaines années. L'une des préoccupations d'Apple, c'est la manière dont l'utilisateur va interagir avec le produit pour se déplacer dans le menu, ouvrir une app...

Une détection des mouvements de la main

Apple a déjà évalué de nombreuses possibilités pour utiliser ses futures lunettes connectées, on pense par exemple aux commandes vocales ou encore à n'importe quelle surface qui peut être représentée comme une interface tactile par le logiciel.

Une nouvelle façon de communiquer avec les Apple Watch vient d'apparaitre dans le registre de l'USPTO, à chaque fois que les ingénieurs trouvent une nouvelle innovation qui pourrait être utilisée dans la version définitive du produit, elle est systématiquement protégée avec de nombreux détails.



L'idée que propose aujourd'hui Apple serait de donner la possibilité aux utilisateurs d'interagir avec les Apple Glass via les mains, autrement dit, il sera possible de naviguer dans le menu en faisant des mouvements spécifiques avec les doigts sans être en contact avec une surface.

Apple serait toujours en train de travailler autour du système qui permettra de savoir quand vous avez fait un geste de la main et comment l'information peut être transmise vers les Apple Glass.

On pourrait se demander, mais comment Apple va faire pour détecter que nous avons fait un geste avec la main ?

Il y a 2 solutions, l'une est possible, mais la seconde est largement plus probable. L'utilisateur pourrait mettre sa main à quelques centimètres de son visage pour effectuer le geste ce qui permettrait aux Apple Glass d'effectuer une commande, cette technique parait peu réaliste.

La seconde solution est qu'Apple pourrait se servir de l'Apple Watch qui est actuellement le seul appareil qui est capable de détecter que vous avez réalisé un mouvement avec votre main.



Apple pourrait donc définir des gestes comme : un pouce levé = une validation, ouverture de la main = retour à l'écran d'accueil, poing fermé = retour à la page précédente... Il existe une multitude d'interactions qui pourraient être prises en compte par le système d'exploitation des Apple Glass.



Pour faire simple, le brevet se concentre essentiellement dans la détection de ce que veut un utilisateur, sans que celui-ci soit obligé de s'exprimer à plusieurs reprises.

À noter que s'il y a besoin d'une Apple Watch pour contrôler les Apple Glass, il faudra obligatoirement s'acheter les Apple Glass et l'Apple Watch, un peu comme quand vous achetez une Apple Watch et qu'il vous faut un iPhone pour l'utiliser.