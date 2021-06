Bons plans iOS : Evoland 2, Heads Up!, Health Widget

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Evoland 2, Heads Up!. L'occasion d'économiser 56,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Sunny (App, iPhone / iPad, v4.0.10, 86 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 3,49 € à gratuit. Endormez-vous avec cette collection de sons stéréoscopiques en 3D. De beaux visuels accompagnent les ambiances sonores...



Une vraie solution pour ceux qui ont du mal à s'endormir...



Les + : Ça marche...

Et ça marche encore mieux si vous utilisez des écouteurs ! Télécharger l'app gratuite Sunny





Breathing Zone (App, iPhone / iPad, v4.9.3, 33 Mo, iOS 12.3) passe de 4,49 € à gratuit. Détendez-vous avec différents exercices respiratoires grâce à cette application de bien-être appelée Breathing Zone. Définissez votre taux de respiration cible et laissez-vous guider par le processus.

Avant que vous le sachiez, vous serez dans un état parfaitement de zenitude totale ! L'application comprend un support de paysage, un analyseur d'haleine qui utilise votre microphone, des sessions chronométrées de 5 à 60 minutes et des objectifs hebdomadaires à atteindre.



Les + : 5 minutes top chrono

Bon pour la santé Télécharger l'app gratuite Breathing Zone





Health Widget (App, iPhone, v3.0.9, 19 Mo, iOS 14.0, Shourob Datta) passe de 2,29 € à gratuit. Health Widget met vos objectifs de mise en forme au premier plan. Il prend les données quotidiennes enregistrées dans l'application Santé d'Apple et les place sur votre écran d'accueil.



Vous avez le choix entre 20 thèmes et trois tailles de widgets. L'application est capable d'afficher le nombre de pas quotidiens, la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, la distance parcourue, les calories brûlées et les étages montés. Les + :



Si vous souhaitez vous remettre au sport

Pour les plus actifs Télécharger l'app gratuite Health Widget





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.0, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Jeux gratuits iOS :

Towaga (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.6, 279 Mo, iOS 9.0, Sunnyside Games) passe de 3,49 € à gratuit. Explorez, combattez, exorcisez ... survivez ! Mais les Anciens vous l'ont dit, le voyage ne sera pas facile.



Towaga est un très bon jeu qui nous propose des graphismes de très bonne qualité ainsi qu'un gameplay très intuitif où vous ne contrôlez pas directement le personnage mais le halo de lumière !

C'est magnifique, très bien réalisé et plutôt original comme shooter. En bref, un excellent jeu.



Les + :



Sublime

En promotion immanquable Télécharger le jeu gratuit Towaga





The Firm (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.2.8, 116 Mo, iOS 8.0, Sunnyside Games) passe de 1,09 € à gratuit. THE FIRM est un jeu d'arcade qui va remuer vos méninges ! Bienvenue à La Firme! Vos ambitions n'ont aucunes limites ? Vous voulez gravir les échelons ? Bien, bien... Les enjeux sont grands: réagissez rapidement, restez concentré et vous serez peut-être le futur loup de Wall Street.



Avec la dernière mise à jour, les traders en herbe peuvent montrer leurs capacités au monde au travers des Succès.



Les + : Original dans le concept

Addictif Télécharger le jeu gratuit The Firm





My Diggy Dog 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.4.13, 257 Mo, iOS 11.0, King Bird Games) passe de 5,49 € à gratuit. Diggy Dog 2 est un jeu sur un courageux chien archéologue nommé Marty, qui aide son vieux maître à trouver sa femme et à résoudre les mystères de l'univers. Le jeu combine les genres de digger et de plateforme. Au cours de ses aventures, le joueur explorera des donjons remplis de puzzles difficiles et trouvera une variété d'équipements, d'innombrables artefacts et un grand espace pour de nouvelles découvertes.



Les + : Grands donjons pleins de pièges et d'énigmes

Les graphismes

Le contenu Télécharger le jeu gratuit My Diggy Dog 2





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 3 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien Télécharger le jeu gratuit Zero+





Heads Up! (Jeu, Cartes / Mots, iPhone / iPad, v5.1.15, 139 Mo, iOS 11.4, Warner Bros.) passe de 1,09 € à gratuit. Un des jeux préférés des familles qu'on voit souvent dans les films : vous avez une carte (ici un iPhone) sur le front avec un mot inscrit que vous devez deviner en posant des questions à vos amis.



Le jeu comprend 18 catégories différentes pour pouvoir changer de registre, et la possibilité d'enregistrer des vidéos de vos parties et de les partager.



Les + : L'un des meilleurs jeux entre amis Télécharger le jeu gratuit Heads Up!





Promotions iOS :

Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.0, 501 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 1,09 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ?



Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Télécharger Evoland 2 à 1,09 €





Bloons TD 6 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v26.2, 104 Mo, iOS 11.0, Ninja Kiwi) passe de 5,49 € à 1,09 €. Les Bloons sont de retour, plus puissants que jamais ! Prépare-toi pour un jeu épique de tower defense en 3D conçu pour t'offrir des heures et des heures du meilleur jeu stratégique disponible.



Conçois une défense parfaite avec une combinaison de super tours de singe, améliorations, héros et aptitudes, puis fais éclater tous les Bloons que tu rencontres !



Les + : Une des meilleurs séries vidéoludique de type tower defense

La durée de vie Télécharger Bloons TD 6 à 1,09 €





Stardew Valley (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.5.153, 350 Mo, iOS 10.0, Chucklefish Limited) passe de 8,99 € à 4,49 €. Stardew Valley est un jeu de type Harvest Moon qui consiste à gérer sa ferme sous divers angles qui vont vous tenir en haleine des heures durant. En effet, outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc.



A chaque fois, on se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux.



Les + : L'un des meilleurs jeux de 2018

Des mises à jour régulières

Un look rétro superbe Télécharger Stardew Valley à 4,49 €





Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v2.8, 223 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 1,09 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Durée de vie Télécharger Kingdom Rush Frontiers à 1,09 €