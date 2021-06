Eva Green et Vincent Cassel dans la série Liaison sur Apple TV+

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



Encore une ! Apple vient d'annoncer sa première production franco-britannique avec la série Liaison. Ce futur programme est porté par les stars Vincent Cassel et Eva Green et est actuellement en tournage au Royaume-Uni.

Une première série frenchy chez Apple

Apple TV+ a annoncé à nos confrères de Variety que la série Liaison sera la première de la plateforme à être disponible en français et en anglais. Jusqu'ici, il fallait se contenter d'un sous-titrage français pour tous les autres contenus diffusés. C'est un point de blocage pour certains spectateurs qui ont du mal avec la langue de Shakespeare.

Pour en revenir à Liaison, la série est produite par Ringside Studios et Leonis Productions. Il s'agit d'un thriller contemporain qui explore les conséquences des erreurs passées sur notre futur. Une histoire qui mêle politique, amour et espionnage avec un casting de rêve. En effet, on retrouve aux côtés de Vincent Cassel et Eva Green, Peter Mullan (Ozark), Gérard Lanvin (Dix pour cent), Daniel Francis (Small Axe), Stanislas Merhar (Le Cahier noir), Philippine Leroy-Beaulieu (Dix pour cent), Laëtitia Eïdo (Fauda), Eriq Ebouaney (Bronx), Bukky Bakray (Rocks) et Thierry Frémont (Dans la tête du tueur).



Désormais, il faudra attendre un premier trailer vidéo et surtout une date de sortie pour cette série dont le tournage vient de démarrer. Probablement mi-2022, au plus tôt. C'est en tout cas très malin de la part d'Apple de produire des programmes originaux français pour attirer de nouveaux clients sur son service.