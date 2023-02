Apple TV+ dévoile la bande-annonce de Liaison, une série made in France !

Comme le fait Netflix ou encore Disney+, Apple accélère la production des séries et films internationaux. Si l'Asie a eu le droit à plusieurs créations originales, Apple n'oublie pas l'Europe et décide de mettre à l'honneur une série française avec Vincent Cassel et Eva Green. Le géant californien nous propose aujourd'hui en avant-première une bande-annonce inédite publiée sur YouTube !

Voici Liaison

Dès le vendredi 24 février 2023, les abonnés Apple TV+ pourront découvrir en exclusivité les premiers épisodes de la série Liaison produite en collaboration avec Ringside Studios, Leonis Productions ainsi que Newen Studio. Cette nouvelle série produite et tournée en France mettra en avant le duo Cassel et Green, mais aussi les acteurs Gérard Lanvin, Daniel Francis, Irène Jacob, Laetitia Eido ainsi que Stanislas Merhar.



Liaison est écrit par Virginie Brac, une talentueuse scénariste et créatrice qui a participé à des programmes célèbres comme Mortel, Cheyenne et Lola ou encore Engrenages. À la réalisation, on retrouvera Stephen Hopkins, un Australien à qui l'on doit des pépites comme Californication, La Couleur de la victoire et Le Fugitif.

Voici comment Apple présente cette future série qui s'annonce passionnante et remplie de rebondissements :

"Liaison" est un thriller contemporain à enjeux élevés qui explore comment les erreurs de notre passé ont le potentiel de détruire notre avenir, combinant l'action avec une intrigue imprévisible et à plusieurs niveaux où "l'espionnage et l'intrigue politique se jouent contre une histoire d'amour passionné et durable".

Pour attendre jusqu'au 24 février et créer le buzz autour du programme, Apple a dévoilé aujourd'hui la première bande-annonce de la série Liaison.

La série Liaison commencera sa diffusion dès le 24 février 2023 au rythme d'un épisode par semaine. Pour ceux qui souhaitent enchainer tous les épisodes les uns après les autres, il faudra attendre le 31 mars 2023 afin d'avoir la totalité de la première saison à votre disposition.