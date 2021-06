Microsoft invite Apple à proposer iMessage sur Windows 11

Il y a 4 heures

Julien Russo

4



Lors du procès qui a opposé Apple et Epic Games, nous avions appris que le projet de rendre disponible iMessage sur Android avait été évoqué en interne. Cependant, les choses n'ont pas été plus loin puisque le géant californien avait peur de perdre un argument de vente face aux smartphones sous Android. Aujourd'hui, la disponibilité d'iMessage en dehors de l'écosystème Apple est remise sur le devant de la scène par le patron de Microsoft, il a ouvertement invité Apple à proposer une app iMessage sur le nouveau store de Windows 11.

iMessage sur Windows 11 ?

À l'heure actuelle, pour envoyer et recevoir un message via iMessage, il faut obligatoirement avoir un produit Apple, la messagerie n'est pas disponible sur le web ni sur d'autres OS.

Dans une interview exclusive accordée au Wall Sreet Journal, Satya Nadella le PDG de Microsoft a abordé plusieurs nouveautés en détail de Windows 11, le nouvel OS a créé plusieurs interrogations chez les utilisateurs et quelques points devaient être éclaircis.



À un moment de l'interview, Nadella a expliqué que le store de Windows 11 va être quelque chose de révolutionnaire, puisqu'il sera possible d'exécuter nativement des applications qui ont été développées à la base pour Android.

Rempli d'optimiste et avec un esprit très ouvert, le PDG de Microsoft a assuré que tous les développeurs et applications sont les bienvenues sur le store de Windows 11, il faudra bien sûr respecter les règles de la boutique d'applications !

L'interview a ensuite parlé des applications Microsoft disponibles sur l'iPhone, Satya Nadella a déclaré cela :

Nous aimerions faire en sorte que cela fonctionne mieux, nous faisons tout ce que nous pouvons. Comme tout ce qu'Apple veut faire avec Windows, que ce soit iTunes, iMessage ou autre, nous l'accueillons avec plaisir. Mais, globalement, nous voulons nous assurer que nos logiciels fonctionnent parfaitement sur les appareils Apple.

La firme de Cupertino n'a jamais été motivée à l'idée de proposer iMessage sur les smartphones et tablettes sous Android, cependant le ressenti est-il le même dès qu'il s'agit de Windows ? La porte est ouverte et Apple peut saisir l'opportunité d'accueillir de nouveaux utilisateurs et de créer enfin le lien entre l'écosystème d'Apple et ceux des concurrents.