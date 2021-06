Sorties jeux : Unmaze, Path Of Slime, Baba Is You

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Unmaze, Path Of Slime, Baba Is You.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Unmaze (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 729 Mo, iOS 11.0, ARTE Experience) Guidez Astérion et Thésée hors du labyrinthe dans ce visual novel inspiré de la mythologie grecque.



Placez votre téléphone dans la lumière pour parler à Thésée, ou dans l’ombre pour parler à Astérion. Mais attention, plus vous en aidez un, plus l’autre se perd. Aidez-les à prendre les bonnes décisions, affrontez de nombreux dangers et découvrez les secrets du labyrinthe pour peut-être les libérer.

Leur sort repose désormais entre vos mains. Entre ruse, sagesse, persévérance et habileté, saurez-vous faire les bons choix ?

Télécharger le jeu gratuit Unmaze





Tiny Island Survival (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 86 Mo, iOS 10.0, GAME START LLC) ■ Apprenez le secret de l'île

Naufragé, vous échouez sur une île qui semble inhabitée.

Mais vous remarquez alors de la fumée qui s'élève de la forêt.

« Peut-être que quelqu'un vit ici...»

Explorez l'île, avancez plus profondément dans la forêt, et percez le mystère de l'île.



Le jeu se déroule sur un seul écran, donc aucune raison de s'y perdre.

Pas de déplacement fastidieux d'un endroit à l'autre.

Il suffit de s'enfoncer plus profondément dans la forêt.



Collectez des matériaux pour vous aider à survivre.

Mettez vos armes et votre armure à niveau.

Améliorez votre santé. Télécharger le jeu gratuit Tiny Island Survival





Path Of Slime (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 37 Mo, iOS 12.0, Studio Adriatic) Le Slime est de retour plein de chemins d'aventure et plein de pièges. Frayez-vous un chemin à travers un environnement difficile et dynamique et étirez-vous vers un objectif avant la fin de votre vie. Aimez-vous les jeux avec des tonnes de niveaux passionnants et vraiment amusants ? Alors ce jeu est fait pour vous.



Path of Slime est un jeu addictif qui possède de nombreux niveaux, des modes difficiles, etc. Guidez le slime pour atteindre le point final et débloquez les nouveaux défis et surprises. Tout l'environnement est plein d'obstacles dangereux, aidez le slime à atteindre le point final sans perdre sa vie. Télécharger le jeu gratuit Path Of Slime





Modern Warships (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v0.45.0, 285 Mo, iOS 12.0, Sergiy Petrov) Tout le monde se prépare pour la bataille ! Vous êtes celui qui donne ces ordres à l'ensemble du navire de guerre. C'est le jeu le plus réaliste sur le thème des batailles navales. Le jeu vous offrira une expérience super réaliste dans des batailles militaires. Beaucoup de navires de guerre connus attendent vos instructions. Contrôlez toutes les armes de votre navire de guerre, coulez les ennemis, remportez la victoire finale. Avec des graphismes magnifiques et réalistes, ainsi que des navires de guerre détaillés, MODERN WARSHIPS offrira à tous les amateurs de batailles navales une expérience réaliste. Améliorez continuellement vos compétences, renforcez ou récupérez les armes de votre navire.



Télécharger le jeu gratuit Modern Warships





Mini Golf Worlds (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.4.498, 218 Mo, iOS 11.0, Fantastic Foundry) Invitez vos amis et profitez de ce jeu loufoque, Mini Golf Worlds !



Mini Golf Worlds est la première expérience sociale de mini-golf, connectez-vous avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Excitant, hilarant et facile à jouer, ce jeu est pour tout le monde !



Pas d'amis avec qui jouer ? Aucun problème! Affrontez des mini golfeurs du monde entier et testez vos compétences en tête à tête ou tentez votre chance et participez à des tournois avec d'autres mini golfeurs du monde entier ! Télécharger le jeu gratuit Mini Golf Worlds





Hero Castle War: Tower Attack (Jeu, Casse-tête / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2021.1, 79 Mo, iOS 11.0, Genix Lab) Affrontez des ennemis dans des tours en prenant garde à adopter la bonne stratégie. Améliorez votre héros en prenant possession d'une puissante épée magique et en tuant un dragon avec. Attention, il faut choisir le bon ennemi pour combattre efficacement. Une erreur de calcul peut conduire au désastre.



- Un vrai puzzle au tour par tour

- Plusieurs types d'ennemis : archer, bouclier, dragon avec des capacités uniques Télécharger le jeu gratuit Hero Castle War: Tower Attack





BOMBasta! (Jeu, , iPhone / iPad, v155, 110 Mo, iOS 11.0, Vyacheslav Kuznetsov) BOMBasta! est un jeu de bombes infernales avec un seul but : détruire vos opposants dans des arènes de combat surprenantes !



- Faites exploser tout ce que vous voyez : terrain, objets, autres joueurs !

- Des arènes 3D étonnamment diversifiées avec des règles différentes. Chaque tour de jeu offre une expérience de jeu vraiment différente. Télécharger le jeu gratuit BOMBasta!





RPG Armed Emeth (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 407 Mo, iOS 10.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Vless, un garçon qui gagne un peu de cash dans une commune de vagabonds, rencontre soudainement Lock, un golem autonome. En découvrant que le chef d'une organisation criminelle a une énorme prime sur la tête, Vless reçoit son propre golem de Lock et décide de le rejoindre dans une aventure dans l'inconnu où de nombreuses primes l'attendent. Ainsi commence leur voyage à travers plusieurs continents !



En plus de l'équipement de golem évolutif, il existe également des pierres d'Edéa imprégnées de force vitale, de compétences spécialisées et de munitions spéciales pour diverses circonstances. Visitez les centres de primes pour trouver des informations sur les criminels et les monstres actifs, y compris leurs récompenses, leurs emplacements et leurs caractéristiques spéciales.



Un RPG avec une durée de vie conséquente et de belles possibilités de personnalisation ! Télécharger RPG Armed Emeth à 7,99 €





Adventure To Fate Future Arena (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 77 Mo, iOS 12.0, TouchMint) Adventure To Fate : Future Arena - est un jeu d'exploration de donjons basé sur une arène de style JRPG



Nous avons invité les plus grands guerriers à travers le temps à participer à un défi épique ! Bienvenue au Tournoi du Destin ! Ce tournoi mettra votre esprit au défi, testera vos compétences et vous laissera seul face à votre destin, mais vous vous battrez non seulement pour l'honneur, mais aussi pour des récompenses et des richesses au-delà de vos rêves les plus fous !



12 classes - Mercenaire, Assassin, Cultiste, Sauvage, Prêtresse, Rôdeur, Mutant, Illusionniste, Alien, Gardien du temps, Zombie, Archer des arcanes Télécharger le jeu gratuit Adventure To Fate Future Arena





Nouveaux jeux payants iOS :

Riddle of the Sphinx™ (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.02, 2,2 Go, iOS 13.0, Life Tree Group, LLC) Plongez dans le sphinx et la grande pyramide de Gizeh - l'une des sept dernières merveilles du monde antique - et résolvez une énigme aux proportions mégalithiques.



Riddle of the Sphinx™ The Awakening est une aventure épique dans l'Égypte ancienne avec une exploration dans et autour de répliques 3D très précises du Sphinx de Gizeh et de la Grande Pyramide de Khéops. Vous commencez au Sphinx et pouvez examiner l'intérieur de la Grande Pyramide telle qu'elle existe aujourd'hui, mais ce n'est que le début d'un long voyage qui révèle et résout de nombreux mystères archéologiques réels. Télécharger Riddle of the Sphinx™ à 7,99 €





Infinite Tanks WWII (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,3 Go, iOS 13.0, Atypical Games) Infinite Tanks WW2 propose une approche innovante et inédite du combat de tanks de la Seconde Guerre mondiale. Le jeu propose un système original de construction de tanks d'assaut à l'aide de cartes permettant aux joueurs de mélanger et assembler des pièces de différents tanks historiques. Jouez avec vos tanks préférés de la Seconde Guerre mondiale et créez la machine de combat ultime en assemblant un tout nouvel hybride.



Les possibilités de combinaison sont pratiquement infinies et vous permettent de paramétrer chaque véhicule à votre goût et selon votre style de jeu.

Vous conduirez ensuite votre machine de guerre au combat dans des environnements ouverts inspirés de lieux de batailles historiques. Télécharger Infinite Tanks WWII à 10,99 €





Faerie Alchemy (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.0, 75 Mo, iOS 8.0, Subsoap.com) Transmutez des éléments magiques pour les combiner en des formes raréfiées. Faerie Alchemy est plus qu'un jeu de puzzle match-3. Il est simple à comprendre avec une complexité profonde à maîtriser lorsque vous visez des scores plus élevés.



Pour jouer à Faerie Alchemy, le joueur dépose deux pièces élémentaires à la fois sur le plateau de jeu. Lorsque trois éléments ou plus se combinent, les pièces élémentaires se regroupent pour former une pièce élémentaire de la plus haute qualité suivante dans la zone la plus basse à gauche du plateau de jeu où le groupe d'origine occupait. La stratégie consiste à laisser tomber des pièces de manière à garantir des cascades dans des niveaux élémentaires de plus en plus élevés. Télécharger Faerie Alchemy à 10,99 €





Componut (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 458 Mo, iOS 13.0, Simon Hoglund) Le donut s'est échappé ! Remettez-le dans sa boîte, où il doit être. Servez-vous de votre propre ingéniosité pour construire un appareil capable de ramener le beignet à la bonne place !



Dans ce jeu de réflexion physique en 2D, il n'y a pas de solution unique. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et construire un engin que le monde n'a jamais vu. Ou restez simple. C'est votre choix. Télécharger Componut à 3,49 €