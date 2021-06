Windows 11 : toutes les nouveautés de la prochaine mise à jour

Il y a 49 min (Màj il y a 32 min)

Corentin Ruffin

Car il n'y a pas que Apple dans la vie... Il faut savoir laisser de la place à la concurrence, et notamment à Microsoft, qui tenait en cette fin d'après-midi une conférence ayant pour but de lever le voile sur la future mise à jour de son système d'exploitation pour ordinateurs. Si les rumeurs autour de Windows 11 allaient bon train ces derniers jours, la nouvelle update est désormais officielle, avec quelques nouveautés intéressantes à son bord.

Windows 11 : la productivité est au cœur de la mise à jour

Pour cette mouture, la firme de Redmond a énormément misé sur le côté productif et sur l'ajout d'outils permettant de gagner du temps dans son travail. Et le nom du nouveau système sera bien Windows 11, comme nous l'avions indiqué il y a plusieurs semaines, malgré de récentes déclarations de la firme qui prônait le maintien de Windows 10.



Ainsi, Panos Costa Panay, directeur des produits de Microsoft, a inauguré le bal ce jeudi soir avec un petit rappel de l'historique de Windows, avec notamment un rappel de l'âge du système d'exploitation, qui prend de la bouteille. 35 ans, c'est le nombre d'années que ce dernier compte désormais, amenant de nombreuses innovations et révolutionnant la façon de travailler, de communiquer et de se divertir.

Handoff à la sauce Microsoft

Un peu à la manière d'Apple dans sa prochaine mise à jour macOS Monterey, il est désormais possible de synchroniser plusieurs terminaux, pour pouvoir passer d'un appareil à l'autre, avec une latence très faible. Une aubaine pour les professionnels qui possèdent plusieurs ordinateurs et qui vont pouvoir harmoniser le travail entre ces derniers. Il en va de même pour les utilisateurs d'écrans tactiles qui pourront désormais utiliser de nouveaux gestes, que ce soit avec leur doigt ou avec leur stylet, pour gérer et basculer entre les apps.

Un dock inspiré de macOS

Autre similarité avec l'OS de la Pomme, on retrouve désormais la barre des tâches contenant les applications en bas de l'écran, centré. Cette même barre de tâches, elle, se veut avantageuse pour les utilisateurs en regroupant les applications et les documents, avec de nouvelles animations.



On y retrouvera également des widgets, mais aussi la possibilité d'agencer vos différentes fenêtres selon vos choix, ou en utilisant des mises en page présélectionnées.

Teams intégré

Et puisque le télétravail a fait un bond en avant à cause de la pandémie mondiale, Microsoft a eu la bonne idée d'aider les employés d'une entreprise à rester en contact avec leurs collègues ou leurs clients en la ajoutant la solution de visioconférence et de messagerie Microsoft Teams directement dans la barre de tâches.

Des performances en hausse

D'un point de vue technique, Windows 11 est également là pour améliorer les performances, notamment pour les mises à jour système qui seraient 40% plus légères, se déroulant désormais en arrière-plan.

Un support des apps Android

Mais quid d'Android ? Les rumeurs étaient de plus en plus présentes autour de la présence du système d'exploitation mobile de Google sur Windows 11, et c'est chose faite. Il sera possible de télécharger des applications depuis le nouveau Microsoft Store, qui a le droit à un nouveau design et mais aussi des application Android grâce à un partenariat avec l’App Store d’Amazon et Intel Bridge. Le Play Store n'est pas prévu, mais nul doute qu'il sera assez simple d'installer un APK trouvé sur le web.



Le magasin, outre un rafraichissement visuel, pense également aux développeurs et leur permet d'utiliser leur propre système de paiement pour toucher 100% des revenus. Un pic non négligeable à Apple et à Google qui prélèvent toujours de 15 à 30% de commission sur chaque achat.

Quel prix et quelle date pour Windows 11 ?

La nouvelle mise à jour du système d'exploitation sera disponible dès la semaine prochaine pour les membres du programme Windows Insider, tandis que la version publique sortira cet automne. Dans le cas où vous possédez déjà Windows 10, l'installation de Windows 11 sera totalement gratuite ! Une bonne nouvelle qui devra se confirmer avec les premiers tests. En effet, il faudra vérifier si la compatibilité avec les applications et jeux existants est totale ou si les développeurs vont devoir s'y coller.