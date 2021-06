Apple TV+ : la bande-annonce de la comédie musicale "Schmigadoon"

Julien Russo

Si vous aimez les séries qui ont du rythme et qui vous font rire, vous avez rendez-vous dès le 16 juillet sur Apple TV+, le géant californien va proposer sa nouvelle série nommée "Schmigadoon". À quelques semaines de la sortie, Apple dévoile les premières images du futur programme.

Découvrez Schmigadoon

L'été s'annonce intense sur Apple TV+, dans la liste des ajouts pendant la période estivale, le service de streaming va proposer la série comique et musicale Schmigadoon. Le programme racontera l'histoire d'un couple perdu dans une forêt sous une pluie battante qui après de longues minutes de dispute va trouver un village... magique !

Dans cette petite ville, tout le monde est heureux, tout le monde danse et semble n'avoir aucun problème, un monde presque irréaliste tellement que tout est parfait.



Si cela est sympathique et agréable, le couple va vouloir retourner dans la vraie vie afin de rentrer chez soi. Sauf que le problème, c'est que quand ils font marche arrière pour retourner dans la forêt et essayer de retrouver leur voiture, ils vont se rendre compte qu'ils sont bloqués dans ce monde qui commence légèrement à être fatiguant...

Pas le choix, ils vont devoir s'installer, y vivre et faire connaissance avec la population qui les accueille à bras ouverts !

La série est produite par Lorne Michaels, vous retrouverez dans le casting Cecily Strong (Scream Queens, Superstore...) et Keegan-Michael Key (Friends From College, The Predator...).

Pour cette nouvelle série, Apple compte y aller doucement, puisque seuls les deux premiers épisodes seront proposés puis nous retrouverons un épisode par semaine (tous les vendredi). La première saison sera assez courte puisqu'elle sera composée que de 6 épisodes.



Schmigadoon a été créé avec le soutien de Broadway Video (pour l'aspect musical) et Universal Television (une division d'Universal Studio Group). Le programme est co-créé par Cinco Paul (Comme des bêtes, Moi moche et méchant 2...) et Ken Daurio (Hop, Le Lorax...).



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.



